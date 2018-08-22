У Луцьку спіймали водія-втікача, який спричинив ДТП

У Луцьку спіймали водія-втікача, який спричинив ДТП
В обласному центрі Волині водій скоїв ДТП і втік з місця події. Правоохоронці розшукали порушника та склали на нього два протоколи.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

Кілька днів тому правоохоронці отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на проспекті Соборності.

З’ясувалося, що водій автомобіля Nissan, рухаючись у дворі житлового будинку, в’їхав у три припарковані авто, після чого залишив місце події.

Патрульні відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП оперативно встановили особу порушника.

На водія було складено адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Друзі, якщо ви стали учасником ДТП і не змогли дійти згоди з іншими водіями, не залишайте місце події — дочекайтеся поліції

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, поліція
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