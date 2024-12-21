Трамп планує зустрітися із Зеленським на наступному тижні
07 лютий, 23:19
Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зустрітися ізглавою Української держави Володимиром Зеленським уже наступного тижня.
Про це він заявив в етері Fox News, - пише "Кореспондент".
Сторони мають намір обговорити рідкісноземельні копалини та закінчення повномасштабної війни. Трамп також додав, що його адміністрація хоче "захистити підземні ресурси України".
"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", - сказав він.
Разом з тим, американський лідер додав, що також може поговорити з господарем Кремля Володимиром Путіном., зауваживши, що "завжди мав хороші стосунки з Путіним".
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Штати можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. Також у Вашингтоні працюють над гарантіями для України.
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Про це він заявив в етері Fox News, - пише "Кореспондент".
Сторони мають намір обговорити рідкісноземельні копалини та закінчення повномасштабної війни. Трамп також додав, що його адміністрація хоче "захистити підземні ресурси України".
"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", - сказав він.
Разом з тим, американський лідер додав, що також може поговорити з господарем Кремля Володимиром Путіном., зауваживши, що "завжди мав хороші стосунки з Путіним".
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Штати можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. Також у Вашингтоні працюють над гарантіями для України.
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