Трамп планує зустрітися із Зеленським на наступному тижні

Трамп планує зустрітися із Зеленським на наступному тижні
Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зустрітися ізглавою Української держави Володимиром Зеленським уже наступного тижня.

Про це він заявив в етері Fox News, - пише "Кореспондент".

Сторони мають намір обговорити рідкісноземельні копалини та закінчення повномасштабної війни. Трамп також додав, що його адміністрація хоче "захистити підземні ресурси України".

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", - сказав він.

Разом з тим, американський лідер додав, що також може поговорити з господарем Кремля Володимиром Путіном., зауваживши, що "завжди мав хороші стосунки з Путіним".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Штати можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. Також у Вашингтоні працюють над гарантіями для України.

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Теги: Україна, США, війна
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