8 лютого на Волині: гортаючи календар

8 лютого на Волині: гортаючи календар
8 лютого день народження відзначає громадський діяч, начальник відділення комунікацій 100-ї ОМБр майор Костянтин Байчук (на фото).

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 8 лютого, а також іменників цього дня – Аркадіїв, Іванів, Йосипів, Ксенофонтів, Марій, Семенів – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп планує зустрітися із Зеленським на наступному тижні
07 лютий, 23:19
У голови Волинської ОВА з'явився ще один заступник
07 лютий, 22:38
У Луцьку спіймали водія-втікача, який спричинив ДТП
07 лютий, 21:57
Замість дня народження внучки пішов до ТЦК: історія воїна 100 ОМБр
07 лютий, 21:16
Схожі новини
6 лютого на Волині: гортаючи календар 6 лютого на Волині: гортаючи календар
06 лютий, 00:00
4 лютого на Волині: гортачи календар 4 лютого на Волині: гортачи календар
04 лютий, 00:00
31 січня на Волині: гортаючи календар 31 січня на Волині: гортаючи календар
31 січень, 00:00
На Волині експодружжя судиться за будинок, який придбали на пожертви людей. ВІДЕО На Волині експодружжя судиться за будинок, який придбали на пожертви людей. ВІДЕО
30 січень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Трамп планує зустрітися із Зеленським на наступному тижні
07 лютий, 23:19
 0
У голови Волинської ОВА з'явився ще один заступник
07 лютий, 22:38
 0
У Луцьку спіймали водія-втікача, який спричинив ДТП
07 лютий, 21:57
 0
Замість дня народження внучки пішов до ТЦК: історія воїна 100 ОМБр
07 лютий, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8