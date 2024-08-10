У Луцьку через паразитів зрізають дерева у одному зі скверів. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
У сквері між вулицями Промислова та Захисників України в Луцьку працівники комунального підприємства "Парки та сквери міста" зрізали 27 дерев.
Йдеться про тополі, які були уражені омелою, - повідомляє Суспільне.
"Гілля цих дерев — сухі. Люди ходять на роботу. Гіллячки падають, можуть травми бути. Ми вже два тижні працюємо тут. Подрібнюємо, а дрова розвозимо учасникам бойових дій", — додав працівник Микола Левчук.
До кінця лютого роботи із викорчовування аварійних дерев у цьому сквері, що поблизу вулиці Промислова, завершать, розказав директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк.
"Це не є кронування, — говорить посадовець. — Там є тополі, які будуть видалені. Вони були аварійно-небезпечні, порослі омелою. На сьогодні відповідно до роботи своєчасно були обрізані гілки, залишились стовбури, які в подальшому будуть видалені".
Зі слів Миколи Осіюка, у 2025 році заплановано чимало таких робіт у Луцьку. На ліквідацію аварійних ситуацій та знесення аварійно-небезпечних дерев в обласному центрі передбачили майже мільйон гривень із міської казни.
Що про омелу кажуть екологи
Начальниця міського відділу екології Оксана Лисак розповіла, що омела паразитує, в основному, на листяних деревах, але буває у на хвойних.
"У зв’язку з тим, що воно (омела — ред.) паразитує і висмоктує соки з дерева, деревина починає швидко гнити. І це веде до прискореного відмирання дерева. Тому дуже часто коли ми бачимо омелу на деревах, поряд бачимо багато сухих гілок", — зазначила екологиня.
Оксана Лисак додала: якщо ураження омелою сягає 20-30%, то врятувати дерево неможливо, адже воно стає аварійним і підлягає знесенню.
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Йдеться про тополі, які були уражені омелою, - повідомляє Суспільне.
"Гілля цих дерев — сухі. Люди ходять на роботу. Гіллячки падають, можуть травми бути. Ми вже два тижні працюємо тут. Подрібнюємо, а дрова розвозимо учасникам бойових дій", — додав працівник Микола Левчук.
До кінця лютого роботи із викорчовування аварійних дерев у цьому сквері, що поблизу вулиці Промислова, завершать, розказав директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк.
"Це не є кронування, — говорить посадовець. — Там є тополі, які будуть видалені. Вони були аварійно-небезпечні, порослі омелою. На сьогодні відповідно до роботи своєчасно були обрізані гілки, залишились стовбури, які в подальшому будуть видалені".
Зі слів Миколи Осіюка, у 2025 році заплановано чимало таких робіт у Луцьку. На ліквідацію аварійних ситуацій та знесення аварійно-небезпечних дерев в обласному центрі передбачили майже мільйон гривень із міської казни.
Що про омелу кажуть екологи
Начальниця міського відділу екології Оксана Лисак розповіла, що омела паразитує, в основному, на листяних деревах, але буває у на хвойних.
"У зв’язку з тим, що воно (омела — ред.) паразитує і висмоктує соки з дерева, деревина починає швидко гнити. І це веде до прискореного відмирання дерева. Тому дуже часто коли ми бачимо омелу на деревах, поряд бачимо багато сухих гілок", — зазначила екологиня.
Оксана Лисак додала: якщо ураження омелою сягає 20-30%, то врятувати дерево неможливо, адже воно стає аварійним і підлягає знесенню.
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