Волинська громада передбачила мільйон на виплати для мобілізованих

Волинська громада передбачила мільйон на виплати для мобілізованих
У одній із громад Волині Волині на початку 2025 року "заклали" 1 мільйон гривень на виплати для мобілізованих односельчан.

Про це повідомив очільник Рівненської громади Юрій Фіньковський.

"На черговій сесії Рівненської сільської ради додатково спрямували кошти на підтримку мобілізованих земляків та для тих мешканців, хто потребує лікування, операційного втручання тощо", - йдеться у дописі голови громади.

Військові з Рівненської громади можуть отримати одноразову щорічну допомогу (5 тис грн.), допомогу при пораненні (10-30 тис.грн), реабілітацію ( до 200 тис.грн.) та ін.

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Теги: Волинь, Рівне, Рівненська громад, гроші, воїни
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