Діти воїнів з Луцької громади відпочиватимуть у США

Діти воїнів з Луцької громади відпочиватимуть у США
Діти воїнів з Луцької громади зможуть поїхати до США для відпочинку та реабіліатції.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

18 дітей з Луцької громади (віком 12-16 років), батьки яких загинули виконуючи бойове завдання, батьки яких вважаються безвісти зниклими або знаходяться в полоні, безкоштовно протягом 3 тижнів будуть відпочивати та проходити реабілітацію в США.

Перша група дітей вирушить на відпочинок та реабілітацію вже в червні цього року.

Про це йдеться у меморандумі між Луцькою міською радою та NGO “Together Ministry”.

Інші деталі проекту та правила участі повідомимо згодом.

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Теги: Луцька міська рада, війна, реабіліатація, відпочинок
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