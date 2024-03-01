Діти воїнів з Луцької громади відпочиватимуть у США

Діти воїнів з Луцької громади зможуть поїхати до США для відпочинку та реабіліатції.Про це повідомив Луцький міський голова18 дітей з Луцької громади (віком 12-16 років), батьки яких загинули виконуючи бойове завдання, батьки яких вважаються безвісти зниклими або знаходяться в полоні, безкоштовно протягом 3 тижнів будуть відпочивати та проходити реабілітацію в США.Перша група дітей вирушить на відпочинок та реабілітацію вже в червні цього року.Про це йдеться у меморандумі між Луцькою міською радою та NGO “Together Ministry”.Інші деталі проекту та правила участі повідомимо згодом.