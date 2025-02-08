У Херсоні ворог вдарив по Центральному району, серед постраждалих - дитина

У Херсоні ворог вдарив по Центральному району, серед постраждалих - дитина
Вранці 8 лютого російські війська вдарили по Центральному районі Херсона. Під ударами опинились оселі та складські приміщення.

Про це повідомляють Херсонська ОВА та глава Херської МВА Роман Мрочко, пише LB.ua.

Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

У 33-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй необхідну допомогу.

За інформацією очільника МВА, до лікарні доправлено трьох постраждалих, серед них хлопчик 11 років.

"Жінки 32 та 57 років отримали контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. У дитини мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, гостра реакція на стрес", — ідеться у повідомленні.

На Херсонщині за минулу добу російська армія обстріляла 37 населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

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Теги: Росія, війна
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