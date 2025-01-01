Росія вночі запустила по Україні 139 дронів
Сьогодні, 10:18
У ніч проти 8 лютого російські війська атакували Україну 139 безпілотниками типу Shahed, а також дронами-імітаторами. Збити вдалося 67 із них.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Збиття фіксували у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Ще 71 дрон-імітатор зникли з радарів, не завдавши шкоди.
Тим часом від влучання дрона у Сумах виникла пожежа в житловому будинку, який значних руйнувань, розповіли в ДСНС. Загоряння ліквідували та розібрали завали. Про постраждалих не повідомляли.
На Київщині впали уламки збитих дронів. Внаслідок цього в Бучанському та Фастівському районах загорілася трава, але пожежі ліквідували, кажуть в ОВА.
У Фастівському районі також пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. Там вибито вікна та пошкоджено фасади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Збиття фіксували у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Ще 71 дрон-імітатор зникли з радарів, не завдавши шкоди.
Тим часом від влучання дрона у Сумах виникла пожежа в житловому будинку, який значних руйнувань, розповіли в ДСНС. Загоряння ліквідували та розібрали завали. Про постраждалих не повідомляли.
На Київщині впали уламки збитих дронів. Внаслідок цього в Бучанському та Фастівському районах загорілася трава, але пожежі ліквідували, кажуть в ОВА.
У Фастівському районі також пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. Там вибито вікна та пошкоджено фасади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія вночі запустила по Україні 139 дронів
Сьогодні, 10:18
Діти воїнів з Луцької громади відпочиватимуть у США
Сьогодні, 08:25
Українці зможуть отримувати медичні сповіщення у «Дії»
Сьогодні, 07:31