Росія вночі запустила по Україні 139 дронів

У ніч проти 8 лютого російські війська атакували Україну 139 безпілотниками типу Shahed, а також дронами-імітаторами. Збити вдалося 67 із них.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Збиття фіксували у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.Ще 71 дрон-імітатор зникли з радарів, не завдавши шкоди.Тим часом від влучання дрона у Сумах виникла пожежа в житловому будинку, який значних руйнувань, розповіли в ДСНС. Загоряння ліквідували та розібрали завали. Про постраждалих не повідомляли.На Київщині впали уламки збитих дронів. Внаслідок цього в Бучанському та Фастівському районах загорілася трава, але пожежі ліквідували, кажуть в ОВА.У Фастівському районі також пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. Там вибито вікна та пошкоджено фасади.