Росія вночі запустила по Україні 139 дронів

Росія вночі запустила по Україні 139 дронів
У ніч проти 8 лютого російські війська атакували Україну 139 безпілотниками типу Shahed, а також дронами-імітаторами. Збити вдалося 67 із них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Збиття фіксували у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Ще 71 дрон-імітатор зникли з радарів, не завдавши шкоди.

Тим часом від влучання дрона у Сумах виникла пожежа в житловому будинку, який значних руйнувань, розповіли в ДСНС. Загоряння ліквідували та розібрали завали. Про постраждалих не повідомляли.

На Київщині впали уламки збитих дронів. Внаслідок цього в Бучанському та Фастівському районах загорілася трава, але пожежі ліквідували, кажуть в ОВА.

У Фастівському районі також пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. Там вибито вікна та пошкоджено фасади.

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Теги: Росія, війна
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