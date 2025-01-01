Вночі на Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події направлено рятувальників 5 ДПРЧ з міста Нововолинська та 18 ДПРЧ з селища Іваничі.



Надзвичайники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, о 01:20 пожежу ліквідували. Потерпілих немає.



Імовірна причина події – коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 лютого, о 00:19 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Гряди Нововолинської громади горить житловий будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події направлено рятувальників 5 ДПРЧ з міста Нововолинська та 18 ДПРЧ з селища Іваничі.Надзвичайники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, о 01:20 пожежу ліквідували. Потерпілих немає.Імовірна причина події – коротке замикання електромережі.

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