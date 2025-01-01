Вночі на Волині горів житловий будинок

Вночі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 8 лютого, о 00:19 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Гряди Нововолинської громади горить житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події направлено рятувальників 5 ДПРЧ з міста Нововолинська та 18 ДПРЧ з селища Іваничі.

Надзвичайники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, о 01:20 пожежу ліквідували. Потерпілих немає.

Імовірна причина події – коротке замикання електромережі.
Вночі на Волині горів житловий будинок
Вночі на Волині горів житловий будинок
Вночі на Волині горів житловий будинок

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Теги: пожежа, Волинь
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