Вночі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 11:26
Сьогодні, 8 лютого, о 00:19 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Гряди Нововолинської громади горить житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події направлено рятувальників 5 ДПРЧ з міста Нововолинська та 18 ДПРЧ з селища Іваничі.
Надзвичайники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, о 01:20 пожежу ліквідували. Потерпілих немає.
Імовірна причина події – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події направлено рятувальників 5 ДПРЧ з міста Нововолинська та 18 ДПРЧ з селища Іваничі.
Надзвичайники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, о 01:20 пожежу ліквідували. Потерпілих немає.
Імовірна причина події – коротке замикання електромережі.
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