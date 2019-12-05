Пішла в школу і не повернулася додому: на Волині зникла 15-річна дівчина

Пішла в школу і не повернулася додому: на Волині зникла 15-річна дівчина
Сьогодні, 8 лютого, до відділення поліції міста Горохова надійшло повідомлення про зникнення дитини.

По це повідомляють на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області".

"Вишинська Дарина Григорівна, 2009 року народження, жителька м. Берестечко, 07.02.2025 близько 08:00 год пішла в начальний заклад. Згодом в телефонному режимі повідомила, що має намір поїхати в Рівненську область.

З 21:00 год 07.02.2025 по даний період часу неповнолітня на телефонні дзвінки не відповідає, місцезнаходження її невідоме.

Може перебувати на території Волинської та Рівненської областей", - йдеться в повідомленні.

ПРИКМЕТИ: зріст 150 см, середньої тілобудови, волосся світло-русяве, заплетене в дві косички.

"У разі наявності інформації про місце перебування дитини, телефонуйте «102», або за номерами 0504845279, 0504845324", - наголошують у поліції.
Пішла в школу і не повернулася додому: на Волині зникла 15-річна дівчина

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Теги: Волинь, дитина, зникнення
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