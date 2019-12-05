Пішла в школу і не повернулася додому: на Волині зникла 15-річна дівчина

Сьогодні, 8 лютого, до відділення поліції міста Горохова надійшло повідомлення про зникнення дитини.По це повідомляють на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області"., 2009 року народження, жителька м. Берестечко, 07.02.2025 близько 08:00 год пішла в начальний заклад. Згодом в телефонному режимі повідомила, що має намір поїхати в Рівненську область.З 21:00 год 07.02.2025 по даний період часу неповнолітня на телефонні дзвінки не відповідає, місцезнаходження її невідоме.Може перебувати на території Волинської та Рівненської областей", - йдеться в повідомленні.зріст 150 см, середньої тілобудови, волосся світло-русяве, заплетене в дві косички."У разі наявності інформації про місце перебування дитини, телефонуйте «102», або за номерами 0504845279, 0504845324", - наголошують у поліції.