Усі луцькі учні навчаються в очному режимі: чи змінилась ситуація з укриттями у навчальних закладах





Таку відповідь на інформаційний запит Віталій Бондар.



Школи міської територіальної громади, які мають власне укриття: № 2, 3, 4, 5, навчально-реабілітаційни центр, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39; власне і орендоване укриття: № 15, 35; орендоване укриття: № 1, 29, 34, 36;



Щодо дитячих садочків, то власне укриття мають: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49; в орендованих приміщеннях: № 8, 15, 25, 43, 46, 47, 50.



Для створення безпечних умов перебування та навчання дітей у закладах освіти у період дії воєнного стану облаштували найпростіші укриття та привели до готовності протирадіаційні укриття, у яких наявні місця для сидіння, первинні засоби пожежогасіння, місткості з питною та технічною водою, контейнери для зберігання продуктів, засоби надання первинної медичної допомоги, проведено освітлення та наявне резервне штучне освітлення, облаштовані санвузли, виносні баки для нечистот, засоби зв’язку та оповіщення, шанцевий інструмент, каже Віталій Бондар.



З його слів, у громаді також розглядають можливість добудови укриттів у закладах освіти, які не мають власного укриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на січень 2025 року усі заклади освіти Луцької громади, які підпорядковані департаменту освіти, працюють офлайн в одно- і двозмінному режимі, використовуючи облаштовані укриття.Таку відповідь на інформаційний запит Суспільному дав керівник департаменту освіти Луцької місткої радиШколи міської територіальної громади, які мають власне укриття: № 2, 3, 4, 5, навчально-реабілітаційни центр, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39; власне і орендоване укриття: № 15, 35; орендоване укриття: № 1, 29, 34, 36;Щодо дитячих садочків, то власне укриття мають: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49; в орендованих приміщеннях: № 8, 15, 25, 43, 46, 47, 50.Для створення безпечних умов перебування та навчання дітей у закладах освіти у період дії воєнного стану облаштували найпростіші укриття та привели до готовності протирадіаційні укриття, у яких наявні місця для сидіння, первинні засоби пожежогасіння, місткості з питною та технічною водою, контейнери для зберігання продуктів, засоби надання первинної медичної допомоги, проведено освітлення та наявне резервне штучне освітлення, облаштовані санвузли, виносні баки для нечистот, засоби зв’язку та оповіщення, шанцевий інструмент, каже Віталій Бондар.З його слів, у громаді також розглядають можливість добудови укриттів у закладах освіти, які не мають власного укриття.

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