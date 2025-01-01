У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну

Луцька громада попрощалася з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Сьогодні, 8 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування військовослужбовців Олександра Лакея та Богдана Барася.(01.11.1983 року народження) загинув 4 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Котлине Донецької області.(23.12.1997 року народження) помер 6 лютого у відділенні реанімації Львівської лікарні “Святого Луки” внаслідок поранення, яке отримав 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.Провести Героїв в останню дорогу прийшли їхні родини, небайдужі лучани та бойові побратими. До спільної молитви за упокій душ спочилих доєдналася і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк", - йдеться в повідомленні.Поховали воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.