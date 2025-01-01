У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну

У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну
Луцька громада попрощалася з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сьогодні, 8 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування військовослужбовців Олександра Лакея та Богдана Барася.

"Лакей Олександр Віталійович (01.11.1983 року народження) загинув 4 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Котлине Донецької області.

Барась Богдан Вячеславович (23.12.1997 року народження) помер 6 лютого у відділенні реанімації Львівської лікарні “Святого Луки” внаслідок поранення, яке отримав 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.

Провести Героїв в останню дорогу прийшли їхні родини, небайдужі лучани та бойові побратими. До спільної молитви за упокій душ спочилих доєдналася і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк", - йдеться в повідомленні.

Поховали воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну





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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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