Шольц про ідею миротворців для України: це означає, що Київ не поверне частину територій

Олаф Шольц вважає, що поки що не слід обговорювати ідею відправлення миротворців до України. Інакше це означатиме, що в Європі припускають, що Україна не поверне частину окупованих територій.



Про це він сказав в інтерв’ю RND, пише



Шольц переконаний, що нічого не можна вирішувати «через голови українців», тому спершу мають бути переговори, а вже потім, мовляв, варто говорити про майбутні гарантії безпеки для України.



«Я вважаю такі дебати недоречними й передчасними. Адже це означає, що ми припускаємо, що Україна не забере частину своєї території в росії», — вважає німецький канцлер.



Також він прокоментував ідею американського президента Дональда Трампа надавати Україні допомогу тільки в обмін на добування рідкісноземельних мінералів. Він сказав, що Європа допомагає Україні, не вимагаючи за це плату, і такою «має бути позиція у всіх».



«Україна в будь-якому разі матиме армію, яку вона не зможе фінансувати самостійно, і ми, а також усі друзі України, повинні будемо підтримати це», — додав Шольц.



Миротворці для України



Нагадаємо, ще в лютому 2024 року президент Франції Емманюель Макрон на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, держави не досягли консенсусу щодо цього питання.



У листопаді того самого року французьке видання Le Monde написало, що окремі європейські лідери знову повернулися до дискусії про можливе відправлення західних військ до України через потенційну відмову нового президента США Дональда Трампа надавати допомогу Києву.



Тим часом американські ЗМІ поширювали план врегулювання війни в Україні, який нібито запропонували радники новообраного президента США.



Він, зокрема, передбачає створення демілітаризованої зони на замороженій лінії фронту між росією та Україною, а безпеку там гарантуватимуть війська європейських країн.



Президент Володимир Зеленський заявив, що війська партнерів в Україні можуть стати одним із найкращих інструментів, щоб примусити рф до миру. Однак він наголосив, що європейська миротворча місія не повинна замінити Україні членство в НАТО.



Про готовність відправити миротворців казали в Італії, Німеччині та Великій Британії. Хоча міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що погодити європейську миротворчу місію має і росія.



Водночас у Польщі заявили, що не планують відправляти до України свої війська.

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