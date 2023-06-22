Країни Балтії відключилися від енергомереж росії та Білорусі





Про це пише



Як зазначає видання, відключення електросистеми від енергомереж РФ та Білорусі є частиною плану трьох Балтійських країн щодо виходу з єдиної енергосистеми БРЕЛЛ та синхронізації з електромережею Європи.



"Ми розірвали з'єднання", – заявив представник литовського оператора енергомережі Litgrid.



"Все пройшло за планом, відповідно до очікувань. У нас із росіянами був підписаний протокол, в якому прописано, як відбуватиметься процес. Росіяни навіть зв'язалися з нами за кілька хвилин до відключення і повідомили, що готові", – розповів генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.



За його словами, відключення сталося трохи раніше запланованого часу, але Литва була готова до цього. О 7:43 у Литві були відключені лінії з Калінінградом та Білоруссю.



О 8-й ранку з'єднання з російською енергосистемою розірвала і Латвія.



Упродовж 24 годин балтійські держави житимуть у так званому "ізольованому режимі", коли їхні електромережі живитимуться лише за рахунок власної генерації.



Після цього відбудеться підключення до спільної з Європейським Союзом системи через Польщу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 8 лютого, Литва, Латвія та Естонія відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі.Про це пише LB.ua з посиланням на ERR.Як зазначає видання, відключення електросистеми від енергомереж РФ та Білорусі є частиною плану трьох Балтійських країн щодо виходу з єдиної енергосистеми БРЕЛЛ та синхронізації з електромережею Європи."Ми розірвали з'єднання", – заявив представник литовського оператора енергомережі Litgrid."Все пройшло за планом, відповідно до очікувань. У нас із росіянами був підписаний протокол, в якому прописано, як відбуватиметься процес. Росіяни навіть зв'язалися з нами за кілька хвилин до відключення і повідомили, що готові", – розповів генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.За його словами, відключення сталося трохи раніше запланованого часу, але Литва була готова до цього. О 7:43 у Литві були відключені лінії з Калінінградом та Білоруссю.О 8-й ранку з'єднання з російською енергосистемою розірвала і Латвія.Упродовж 24 годин балтійські держави житимуть у так званому "ізольованому режимі", коли їхні електромережі живитимуться лише за рахунок власної генерації.Після цього відбудеться підключення до спільної з Європейським Союзом системи через Польщу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію