Путін збільшує армію ще на 100 тисяч солдатів і готується до продовження війни, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що лідер росії володимир путін готується не до перемовин, а до продовження війни, і не лише проти України.



Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, пише



Президент повідомив, що 8 лютого в Україні перебуває новий очільник Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Під час зустрічі з Драгоне обговорили підготовку до «Рамштайну».



За словами президента, росіяни зараз збільшують свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів. Він зазначив, що окупанти створюють нові дивізії та розвивають нові військові виробництва.



«путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України», — заявив він.



Також він наголосив, що кожній країні доведеться зміцнювати оборону «і ціль у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного».



Видатки на оборону НАТО



Президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити видатки на оборону до 5% від свого валового внутрішнього продукту.



Нинішній цільовий показник в Альянсі становить 2% ВВП. Очікується, що низці членів НАТО важко буде підтримувати більший відсоток (особливо тим, хто заледве досяг 2% через десять років після встановлення цього рівня). Наприклад, серед країн, які не досягли поточної цілі, — Італія, яка витрачає на оборону близько 1,5% ВВП.



Литва та Естонія вже пообіцяли витрачати понад 5% свого ВВП на оборону, намагаючись різко збільшити військовий потенціал. А Польща, яка закликала інші європейські країни рівнятися на неї, пообіцяла вже цього року досягти 4,7% ВВП — поки що найвищого показника в НАТО.



Президент Володимир Зеленський також закликав європейські країни «не сподіватися на добру волю кількох столиць», а вносити на спільну оборону необхідні кошти. Він також закликав країни ЄС розвивати своє виробництво: мовляв, Європа має більше можливостей, ніж росія, але досі виробляє менше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що лідер росіїготується не до перемовин, а до продовження війни, і не лише проти України.Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, пише Громадське Президент повідомив, що 8 лютого в Україні перебуває новий очільник Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Під час зустрічі з Драгоне обговорили підготовку до «Рамштайну».За словами президента, росіяни зараз збільшують свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів. Він зазначив, що окупанти створюють нові дивізії та розвивають нові військові виробництва.«путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України», — заявив він.Також він наголосив, що кожній країні доведеться зміцнювати оборону «і ціль у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного».Президент СШАзакликав країни НАТО збільшити видатки на оборону до 5% від свого валового внутрішнього продукту.Нинішній цільовий показник в Альянсі становить 2% ВВП. Очікується, що низці членів НАТО важко буде підтримувати більший відсоток (особливо тим, хто заледве досяг 2% через десять років після встановлення цього рівня). Наприклад, серед країн, які не досягли поточної цілі, — Італія, яка витрачає на оборону близько 1,5% ВВП.Литва та Естонія вже пообіцяли витрачати понад 5% свого ВВП на оборону, намагаючись різко збільшити військовий потенціал. А Польща, яка закликала інші європейські країни рівнятися на неї, пообіцяла вже цього року досягти 4,7% ВВП — поки що найвищого показника в НАТО.Президент Володимир Зеленський також закликав європейські країни «не сподіватися на добру волю кількох столиць», а вносити на спільну оборону необхідні кошти. Він також закликав країни ЄС розвивати своє виробництво: мовляв, Європа має більше можливостей, ніж росія, але досі виробляє менше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію