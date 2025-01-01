Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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