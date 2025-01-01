«За дві хвилини стекла кров’ю»: спогади про загиблу на сході бійчиню з Волині Аллу Пушкарчук

Аллу Пушкарчук. Бійчиня з позивним "Рута" померла на руках свого чоловіка-військового Максима: в їхнє авто на Донеччині влучив осколок від російської ракети.



Спогадами про захисницю поділилися її мама Леся Пушкарчук, пише



Шлях військовослужбовиці почала з АТО



Свій військовий шлях волинянка розпочала задовго до повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну. Як розповіла мама Леся, у 2014 році її тоді 19-річна донька брала участь у Майдані та приєдналася до "Правого сектору".



Після завершення Революції Гідності дівчина поїхала у навчальний центр "Десна", де впродовж кількох місяців проходила загальновійськову підготовку. У серпні 2014-го у складі Добровольчого українського корпусу (ДУК ПС) вирушила на Донеччину, де працювала як фотографиня та журналістка 4 роки.



"Я дуже плакала і просила, щоб вона поверталася до навчання. Вона кинула університет Поплавського, рік побула в АТО, приїхала і поступила в Карпенка-Карого в університет на "театрознавство" заочно і поїхала назад в АТО. Потім звільнилася і приїхала складати екзамен, захищати диплом: закінчила з відзнакою", — сказала мама Леся.



У цивільному житті після звільнення зі служби Алла Пушкарчук працювала впродовж декількох років як медійниця, зокрема в журналі "Український тиждень", у видавничому домі "Комора" та виданні "Читомо".



Два роки на фронті



24 лютого 2022 року Алла Пушкарчук разом із тоді ще хлопцем Максимом пішли у військкомат (нині ТКЦ — ред.), аби стати на захист України. Зі слів мами бійчині, з 1 квітня 2022 року Алла приєдналася до ЗСУ.



"Почалася війна 24 лютого... Я знала, що вони підуть, моє серце відчувало... В перших числах березня і по перше квітня були в теробороні Києва, а з 1 квітня приєдналися до Збройних сил України. Вона була в мінометному підрозділі, і Максим разом там був", — сказала жінка.



На фронті волинянка служила у мінометному розрахунку 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Воювала на різних напрямках, зокрема Куп'янському та Бахмутському.



Разом з нею служив і Максим, який родом із Харківської області. До війни, розповіла мама бійчині, пара зустрічалася три роки, познайомившись ще під час АТО. 14 жовтня 2023 року Алла та Максим одружилися.



"Осколок пробив багажник, два крісла і застряг в спині Аллочки"

З донькою Леся Пушкарчук спілкувалася щодня, розпитуючи маму про рідне село, про квіти, про собак і котика Мумі-троля, якого привезла з АТО шість років тому.



У день смерті доньки, 25 квітня 2024 року, розповіла жінка, її серце нічого поганого не передчувало. Жінка саме поїхала в магазин за продуктами. Вже вдома, взявши в руки мобільний, побачила багато пропущених викликів від Максима. Серце, говорить Алла, одразу тьохнуло, бо Максим раніше ніколи не дзвонив.



"Максим сказав: "Немає Алли". Я в шоці просто, почала кричати на цілу хату.... Їхали і попала ракета. Аллочка сказала: "Максим, мені дуже погано, я не відчуваю ніг і я втрачаю свідомість", — розповіла мама дівчини.



Автомобіль, у якому їхало подружжя, потрапив під обстріл біля селища Удачне на Покровському напрямку. Осколок від російської ракети пробив багажник, два крісла і застряг в спині Алли.



"Вже вона без свідомості була. Він (чоловік Максим — ред.) взяв її на руки, виніс, поклав на траву, почав рятувати. Вона за дві хвилини померла, стекла кров’ю", — пригадала події того дня мама волинянки.



Дев'ять місяців, відколи не стало військовослужбовиці, минули дуже швидко, розповіла мама захисниці Леся, яка залишилася сама — раніше померли ще двоє її дітей та чоловік. Навіки 29-річна Алла Пушкарчук спочиває на кладовищі в рідному селі Сокіл.



"Я ніби й не жила... Викреслений рік мого життя, бо прожила фактично на могилках. Немає і дня, щоб я не ходила до Аллочки. Тільки б тішитися, а то лишилося тільки плакати все життя..." — додала мама бійчині.



Довідково: Згідно з указом президента від 28 червня 2024 року, бійчиня "Рута" посмертно отримала орденом "За мужність" III ступеня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дев'ять місяців тому в селі Сокіл Луцького району рідні поховали 29-річну захисницю. Бійчиня з позивним "Рута" померла на руках свого чоловіка-військового: в їхнє авто на Донеччині влучив осколок від російської ракети.Спогадами про захисницю поділилися її мама Леся Пушкарчук, пише Суспільне Свій військовий шлях волинянка розпочала задовго до повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну. Як розповіла мама Леся, у 2014 році її тоді 19-річна донька брала участь у Майдані та приєдналася до "Правого сектору".Після завершення Революції Гідності дівчина поїхала у навчальний центр "Десна", де впродовж кількох місяців проходила загальновійськову підготовку. У серпні 2014-го у складі Добровольчого українського корпусу (ДУК ПС) вирушила на Донеччину, де працювала як фотографиня та журналістка 4 роки."Я дуже плакала і просила, щоб вона поверталася до навчання. Вона кинула університет Поплавського, рік побула в АТО, приїхала і поступила в Карпенка-Карого в університет на "театрознавство" заочно і поїхала назад в АТО. Потім звільнилася і приїхала складати екзамен, захищати диплом: закінчила з відзнакою", — сказала мама Леся.У цивільному житті після звільнення зі служби Алла Пушкарчук працювала впродовж декількох років як медійниця, зокрема в журналі "Український тиждень", у видавничому домі "Комора" та виданні "Читомо".24 лютого 2022 року Алла Пушкарчук разом із тоді ще хлопцем Максимом пішли у військкомат (нині ТКЦ — ред.), аби стати на захист України. Зі слів мами бійчині, з 1 квітня 2022 року Алла приєдналася до ЗСУ."Почалася війна 24 лютого... Я знала, що вони підуть, моє серце відчувало... В перших числах березня і по перше квітня були в теробороні Києва, а з 1 квітня приєдналися до Збройних сил України. Вона була в мінометному підрозділі, і Максим разом там був", — сказала жінка.На фронті волинянка служила у мінометному розрахунку 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Воювала на різних напрямках, зокрема Куп'янському та Бахмутському.Разом з нею служив і Максим, який родом із Харківської області. До війни, розповіла мама бійчині, пара зустрічалася три роки, познайомившись ще під час АТО. 14 жовтня 2023 року Алла та Максим одружилися."Осколок пробив багажник, два крісла і застряг в спині Аллочки"З донькою Леся Пушкарчук спілкувалася щодня, розпитуючи маму про рідне село, про квіти, про собак і котика Мумі-троля, якого привезла з АТО шість років тому.У день смерті доньки, 25 квітня 2024 року, розповіла жінка, її серце нічого поганого не передчувало. Жінка саме поїхала в магазин за продуктами. Вже вдома, взявши в руки мобільний, побачила багато пропущених викликів від Максима. Серце, говорить Алла, одразу тьохнуло, бо Максим раніше ніколи не дзвонив."Максим сказав: "Немає Алли". Я в шоці просто, почала кричати на цілу хату.... Їхали і попала ракета. Аллочка сказала: "Максим, мені дуже погано, я не відчуваю ніг і я втрачаю свідомість", — розповіла мама дівчини.Автомобіль, у якому їхало подружжя, потрапив під обстріл біля селища Удачне на Покровському напрямку. Осколок від російської ракети пробив багажник, два крісла і застряг в спині Алли."Вже вона без свідомості була. Він (чоловік Максим — ред.) взяв її на руки, виніс, поклав на траву, почав рятувати. Вона за дві хвилини померла, стекла кров’ю", — пригадала події того дня мама волинянки.Дев'ять місяців, відколи не стало військовослужбовиці, минули дуже швидко, розповіла мама захисниці Леся, яка залишилася сама — раніше померли ще двоє її дітей та чоловік. Навіки 29-річна Алла Пушкарчук спочиває на кладовищі в рідному селі Сокіл."Я ніби й не жила... Викреслений рік мого життя, бо прожила фактично на могилках. Немає і дня, щоб я не ходила до Аллочки. Тільки б тішитися, а то лишилося тільки плакати все життя..." — додала мама бійчині.Згідно з указом президента від 28 червня 2024 року, бійчиня "Рута" посмертно отримала орденом "За мужність" III ступеня.

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