Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук

Ващук Роман Миколайович (19.02.1988 р.н.).



Про це Ігор Чайка.



"Він загинув 3 листопада 2023 року в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Сьогодні Герой повернувся у рідне місто.



Чин похорону відбудеться за наступним порядком:



Завтра, 9 ЛЮТОГО:



- 12:00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;



- 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад рік вважався зниклим безвісти ковельчанин(19.02.1988 р.н.).Про це повідомив Ковельський міський голова"Він загинув 3 листопада 2023 року в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Сьогодні Герой повернувся у рідне місто.Чин похорону відбудеться за наступним порядком:- 12:00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;- 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища", - йдеться в повідомленні.

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