Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук

Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук
Понад рік вважався зниклим безвісти ковельчанин Ващук Роман Миколайович (19.02.1988 р.н.).

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Він загинув 3 листопада 2023 року в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Сьогодні Герой повернувся у рідне місто.

Чин похорону відбудеться за наступним порядком:

Завтра, 9 ЛЮТОГО:

- 12:00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;

- 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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