Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук
08 лютий, 23:02
Понад рік вважався зниклим безвісти ковельчанин Ващук Роман Миколайович (19.02.1988 р.н.).
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Він загинув 3 листопада 2023 року в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Сьогодні Герой повернувся у рідне місто.
Чин похорону відбудеться за наступним порядком:
Завтра, 9 ЛЮТОГО:
- 12:00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;
- 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Він загинув 3 листопада 2023 року в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Сьогодні Герой повернувся у рідне місто.
Чин похорону відбудеться за наступним порядком:
Завтра, 9 ЛЮТОГО:
- 12:00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;
- 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук
08 лютий, 23:02
«За дві хвилини стекла кров’ю»: спогади про загиблу на сході бійчиню з Волині Аллу Пушкарчук
08 лютий, 21:19
Путін збільшує армію ще на 100 тисяч солдатів і готується до продовження війни, - Зеленський
08 лютий, 20:54