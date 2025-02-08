Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині

Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині
Бійці 3 ОШБр завдали нищівного удару по силах 4-ї танкової дивізії РФ, що входить до складу так званої “елітної” Кантемирівської дивізії 1-ї танкової армії РФ.

Як зазначають у бригаді, противник намагався здійснити прорив у районі н.п. Першотравневе, але операція закінчилася для нього катастрофою, пише LB.ua.

Ще на переправі під вогнем української артилерії ворог втратив дві БМП, які просто затонули. Далі в роботу вступили FPV-дрони, які знищили техніку на ходу, змусивши піхоту достроково десантуватися. Окупанти опинилися під вогнем артилерії та скидів дронів. Кульмінацією провалу стало знищення БРЕМ, яка прибула для евакуації втраченої техніки.

Результат операції:

- Мінус 10 одиниць бронетехніки окупантів

- 10 ліквідованих

- 30 поранених

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині
Сьогодні, 01:44
9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук
08 лютий, 23:02
КНДР почне виробництво безпілотників, розроблених разом з росією, – NHK
08 лютий, 22:25
«За дві хвилини стекла кров’ю»: спогади про загиблу на сході бійчиню з Волині Аллу Пушкарчук
08 лютий, 21:19
Схожі новини
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук
08 лютий, 23:02
КНДР почне виробництво безпілотників, розроблених разом з росією, – NHK КНДР почне виробництво безпілотників, розроблених разом з росією, – NHK
08 лютий, 22:25
«За дві хвилини стекла кров’ю»: спогади про загиблу на сході бійчиню з Волині Аллу Пушкарчук «За дві хвилини стекла кров’ю»: спогади про загиблу на сході бійчиню з Волині Аллу Пушкарчук
08 лютий, 21:19
Путін збільшує армію ще на 100 тисяч солдатів і готується до продовження війни, - Зеленський Путін збільшує армію ще на 100 тисяч солдатів і готується до продовження війни, - Зеленський
08 лютий, 20:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині
Сьогодні, 01:44
 0
9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук
08 лютий, 23:02
 0
КНДР почне виробництво безпілотників, розроблених разом з росією, – NHK
08 лютий, 22:25
 0
«За дві хвилини стекла кров’ю»: спогади про загиблу на сході бійчиню з Волині Аллу Пушкарчук
08 лютий, 21:19
 0
Медіа
відео
1/8