Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині





Як зазначають у бригаді, противник намагався здійснити прорив у районі н.п. Першотравневе, але операція закінчилася для нього катастрофою, пише



Ще на переправі під вогнем української артилерії ворог втратив дві БМП, які просто затонули. Далі в роботу вступили FPV-дрони, які знищили техніку на ходу, змусивши піхоту достроково десантуватися. Окупанти опинилися під вогнем артилерії та скидів дронів. Кульмінацією провалу стало знищення БРЕМ, яка прибула для евакуації втраченої техніки.



Результат операції:



- Мінус 10 одиниць бронетехніки окупантів



- 10 ліквідованих



- 30 поранених

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