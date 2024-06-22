Ворог атакує: в Луцьку було чути вибухи
Сьогодні, 05:04
У районі міста Луцьк цієї ночі, 9 лютого, було чути вибухи. У Волинській області оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударів із застосуванням безпілотників.
Про це повідомляють луцькі пабліки та ЗМІ.
Місцеві пабліки писали о 03:36 про те, що у Луцьку було "гучно". Перед тим в мережі повідомляли про рух повітряних цілей противника у бік Луцька, Ковеля, селищів Колки та Голоби.
Як писав Telegram-канал "Луцьк. Труха", вибухи лунали у Волинській області також близько 03:16.
Зазначимо, що за пару хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію руху безпілотників противника північніше Луцька. Також військові розповіли, що БПЛА ворога тримають курс на захід.
Видання "Суспільне Луцьк" писало о 03:36, що у Луцьку "було чути звуки, схожі на вибух".
Близько 04:16 луцькі пабліки повідомили, що в районі міста знову було чути вибухи.
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Про це повідомляють луцькі пабліки та ЗМІ.
Місцеві пабліки писали о 03:36 про те, що у Луцьку було "гучно". Перед тим в мережі повідомляли про рух повітряних цілей противника у бік Луцька, Ковеля, селищів Колки та Голоби.
Як писав Telegram-канал "Луцьк. Труха", вибухи лунали у Волинській області також близько 03:16.
Зазначимо, що за пару хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію руху безпілотників противника північніше Луцька. Також військові розповіли, що БПЛА ворога тримають курс на захід.
Видання "Суспільне Луцьк" писало о 03:36, що у Луцьку "було чути звуки, схожі на вибух".
Близько 04:16 луцькі пабліки повідомили, що в районі міста знову було чути вибухи.
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