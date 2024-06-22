Ворог атакує: в Луцьку було чути вибухи

У районі міста Луцьк цієї ночі, 9 лютого, було чути вибухи. У Волинській області оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударів із застосуванням безпілотників.Про це повідомляють луцькі пабліки та ЗМІ.Місцеві пабліки писали о 03:36 про те, що у Луцьку було "гучно". Перед тим в мережі повідомляли про рух повітряних цілей противника у бік Луцька, Ковеля, селищів Колки та Голоби.Як писав Telegram-канал "Луцьк. Труха", вибухи лунали у Волинській області також близько 03:16.Зазначимо, що за пару хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію руху безпілотників противника північніше Луцька. Також військові розповіли, що БПЛА ворога тримають курс на захід.Видання "Суспільне Луцьк" писало о 03:36, що у Луцьку "було чути звуки, схожі на вибух".Близько 04:16 луцькі пабліки повідомили, що в районі міста знову було чути вибухи.