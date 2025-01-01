Волонтерки із Луцька передали захисникам 100 ящиків окопних свічок





Про те, як Тетяна Коваль організувала на своєму обійсті виготовлення окопних свічок та долучила до цього старшокласників 24 ліцею Луцька, жінка розповіла



Чоловік Тетяни Коваль пішов служити на початку повномасштабної війни. Зі слів жінки, поки господар у війську, у його майстерні вона разом із подругами виготовляє окопні свічки.



"В мене чоловік сидів по норах в Серебрянському лісі, і ми там проводили експеримент, що найкраще для окопних свічок. Це має бути саме отакий хрестик і парафін, більше нічого туди не треба, воно дає тепло, на ньому можна підігріти їсти", — розповідає жінка.



Олена Бобрик має четверо синів, найстарший із них – двадцяти двох річний Андрій – два роки на війні. Восьмирічний Максимко допомагає мамі-волонтерці робити окопні свічки.



Передають окопні свічки лише перевіреними волонтерами, щоб посилки прибули у місце призначення, допомагають усім, хто до них звертається, говорить Тетяна Коваль.



З її слів, парафіном та іншими необхідними речами для військових, волонтерам допомагають благодійники, небайдужі українці, а також діаспора із Португалії. Цього року до виготовлення окопних свічок долучилися десятикласники Луцького ліцею № 24.



"У нас уроки громадянської освіти, ми один урок проводимо теоретично, а на другому уроці ми працюємо", — каже вчителька Ольга Матьора.



У п’ятнадцятирічного Олександра Жука тато 2,5 роки захищає Україну на передовій. Від початку повномасштабного вторгнення, каже хлопець, вони з мамою та меншим братом вдома зробили понад тисячі окопних свічок.



До ініціативи також долучилась десятикласниця Марина Данилюк. Дівчина родом із прифронтового міста Вільнянськ Запорізької області. Її тато теж у складі Збройних Сил України.



Зі слів Ольги Матьори, окопні свічки почали виготовляти з початком повномасштабної війни, також у ліцеї раз у чверть проводять благодійні ярмарки, виручені на них гроші йдуть на потреби військових.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 100 ящиків з окопними свічками для українських захисників передали цієї зими волонтерки із Луцька.Про те, якорганізувала на своєму обійсті виготовлення окопних свічок та долучила до цього старшокласників 24 ліцею Луцька, жінка розповіла Суспільному Чоловік Тетяни Коваль пішов служити на початку повномасштабної війни. Зі слів жінки, поки господар у війську, у його майстерні вона разом із подругами виготовляє окопні свічки."В мене чоловік сидів по норах в Серебрянському лісі, і ми там проводили експеримент, що найкраще для окопних свічок. Це має бути саме отакий хрестик і парафін, більше нічого туди не треба, воно дає тепло, на ньому можна підігріти їсти", — розповідає жінка.має четверо синів, найстарший із них – двадцяти двох річний Андрій – два роки на війні. Восьмирічнийдопомагає мамі-волонтерці робити окопні свічки.Передають окопні свічки лише перевіреними волонтерами, щоб посилки прибули у місце призначення, допомагають усім, хто до них звертається, говорить Тетяна Коваль.З її слів, парафіном та іншими необхідними речами для військових, волонтерам допомагають благодійники, небайдужі українці, а також діаспора із Португалії. Цього року до виготовлення окопних свічок долучилися десятикласники Луцького ліцею № 24."У нас уроки громадянської освіти, ми один урок проводимо теоретично, а на другому уроці ми працюємо", — каже вчителька Ольга Матьора.У п’ятнадцятирічноготато 2,5 роки захищає Україну на передовій. Від початку повномасштабного вторгнення, каже хлопець, вони з мамою та меншим братом вдома зробили понад тисячі окопних свічок.До ініціативи також долучилась десятикласниця Марина Данилюк. Дівчина родом із прифронтового міста Вільнянськ Запорізької області. Її тато теж у складі Збройних Сил України.Зі слів, окопні свічки почали виготовляти з початком повномасштабної війни, також у ліцеї раз у чверть проводять благодійні ярмарки, виручені на них гроші йдуть на потреби військових.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію