Ворог просунувся біля Запоріжжя - DeepState





Про це інформує аналітичний канал DeepState.



"Ворог просунувся біля Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 9 лютого 2025 року оновлено мапу бойових дій на фронті.Про це інформує аналітичний канал DeepState."Ворог просунувся біля Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці", - йдеться у повідомленні.

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