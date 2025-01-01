Ворог просунувся біля Запоріжжя - DeepState

Ворог просунувся біля Запоріжжя - DeepState
У ніч на 9 лютого 2025 року оновлено мапу бойових дій на фронті.

Про це інформує аналітичний канал DeepState.

"Ворог просунувся біля Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці", - йдеться у повідомленні.

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Теги: війна з росією, атака рф
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