Курс валют на неділю, 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на неділю, 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю: 9 лютого. Перед вихідними долар втратив 17 коп, євро - 43 коп, а злотий - 13 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара
1 долар США - 41,49 грн

Курс євро
1 євро – 42,97 грн

Курс злотого
1 польський злотий – 10,21 грн

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Теги: Курс валют, Луцьк
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