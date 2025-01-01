Курс валют на неділю, 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в Нацбанку.



Курс долара

1 долар США - 41,49 грн



Курс євро

1 євро – 42,97 грн



Курс злотого

1 польський злотий – 10,21 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю: 9 лютого. Перед вихідними долар втратив 17 коп, євро - 43 коп, а злотий - 13 коп.Про це повідомили в Нацбанку.Курс долара1 долар США - 41,49 грнКурс євро1 євро – 42,97 грнКурс злотого1 польський злотий – 10,21 грн

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію