Голова Волинської ОВА Рудницький розповів, чи є жертви внаслідок ворожої атаки на Волинь
Сьогодні, 10:55
Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький розповів чи є жертви та потерпілі внаслідок атаки ворожих дронів у ніч на 9 лютого на Волинь.
Про це посадовець написав у своєму Телеграм-каналі.
«Цієї ночі область зазнала ворожої атаки БПЛА. На щастя, жертв та потерпілих немає. Інфраструктура також не постраждала. Усі служби працюють в штатному режимі. Дякуємо протиповітряній обороні за захист», - йдеться у дописі Рудницького.
Нагадаємо, у районі міста Луцьк цієї ночі, 9 лютого, було чути вибухи. У Волинській області оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударів із застосуванням безпілотників.
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Про це посадовець написав у своєму Телеграм-каналі.
«Цієї ночі область зазнала ворожої атаки БПЛА. На щастя, жертв та потерпілих немає. Інфраструктура також не постраждала. Усі служби працюють в штатному режимі. Дякуємо протиповітряній обороні за захист», - йдеться у дописі Рудницького.
Нагадаємо, у районі міста Луцьк цієї ночі, 9 лютого, було чути вибухи. У Волинській області оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударів із застосуванням безпілотників.
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