Голова Волинської ОВА Рудницький розповів, чи є жертви внаслідок ворожої атаки на Волинь

Іван Рудницький розповів чи є жертви та потерпілі внаслідок атаки ворожих дронів у ніч на 9 лютого на Волинь.



Про це посадовець написав у своєму Телеграм-каналі.



«Цієї ночі область зазнала ворожої атаки БПЛА. На щастя, жертв та потерпілих немає. Інфраструктура також не постраждала. Усі служби працюють в штатному режимі. Дякуємо протиповітряній обороні за захист», - йдеться у дописі Рудницького.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Волинської обласної військової адміністраціїрозповів чи є жертви та потерпілі внаслідок атаки ворожих дронів у ніч на 9 лютого на Волинь.Про це посадовець написав у своєму Телеграм-каналі.«Цієї ночі область зазнала ворожої атаки БПЛА. На щастя, жертв та потерпілих немає. Інфраструктура також не постраждала. Усі служби працюють в штатному режимі. Дякуємо протиповітряній обороні за захист», - йдеться у дописі Рудницького.Нагадаємо, у районі міста Луцьк цієї ночі, 9 лютого, було чути вибухи. У Волинській області оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударів із застосуванням безпілотників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію