Голова Волинської ОВА Рудницький розповів, чи є жертви внаслідок ворожої атаки на Волинь

Голова Волинської ОВА Рудницький розповів, чи є жертви внаслідок ворожої атаки на Волинь
Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький розповів чи є жертви та потерпілі внаслідок атаки ворожих дронів у ніч на 9 лютого на Волинь.

Про це посадовець написав у своєму Телеграм-каналі.

«Цієї ночі область зазнала ворожої атаки БПЛА. На щастя, жертв та потерпілих немає. Інфраструктура також не постраждала. Усі служби працюють в штатному режимі. Дякуємо протиповітряній обороні за захист», - йдеться у дописі Рудницького.

Нагадаємо, у районі міста Луцьк цієї ночі, 9 лютого, було чути вибухи. У Волинській області оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударів із застосуванням безпілотників.

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Теги: атака Росії, Луцьк, Волинь
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