Трамп зідзвонився з Путіним: про що говорили

Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.



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Президент США на борту Air Force One розповів американському виданню у п'ятницю в інтерв'ю, що Путін "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни.



На запитання представників ЗМІ, скільки вони розмовляли, Трамп зазначив, що "краще б я не казав".



Американський президент вважає, що Путіну начебто "небайдужі" вбивства на фронті.



"Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони - і без причини", - цитує Трампа The New York Post.



Також він повторив твердження, що широкомасштабної війни РФ проти України "ніколи б не сталося", якби він був президентом у 2022 році.



За словами Трампа, на відміну від свого попередника, у нього "завжди були хороші стосунки з Путіним".



Також президент США заявив, що у нього є конкретний план припинення російсько-української війни.



"Я сподіваюся, що це швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою", - розповів Трамп.



Звертаючись до радника з національної безпеки Майка Волца, який приєднався до нього в його кабінеті на борту Air Force One, Трамп сказав: "Давайте розпочнемо ці зустрічі".



"Вони хочуть зустрітися. Кожен день гинуть люди. Гинуть молоді красиві солдати. З обох боків. По всьому полі бою", - цитує президента США американське видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором. Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.Президент США на борту Air Force One розповів американському виданню у п'ятницю в інтерв'ю, що Путін "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни.На запитання представників ЗМІ, скільки вони розмовляли, Трамп зазначив, що "краще б я не казав".Американський президент вважає, що Путіну начебто "небайдужі" вбивства на фронті."Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони - і без причини", - цитує Трампа The New York Post.Також він повторив твердження, що широкомасштабної війни РФ проти України "ніколи б не сталося", якби він був президентом у 2022 році.За словами Трампа, на відміну від свого попередника, у нього "завжди були хороші стосунки з Путіним".Також президент США заявив, що у нього є конкретний план припинення російсько-української війни."Я сподіваюся, що це швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою", - розповів Трамп.Звертаючись до радника з національної безпеки Майка Волца, який приєднався до нього в його кабінеті на борту Air Force One, Трамп сказав: "Давайте розпочнемо ці зустрічі"."Вони хочуть зустрітися. Кожен день гинуть люди. Гинуть молоді красиві солдати. З обох боків. По всьому полі бою", - цитує президента США американське видання.

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