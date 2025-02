Трамп зідзвонився з Путіним: про що говорили

Президент СШАзаявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором. Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.Президент США на борту Air Force One розповів американському виданню у п'ятницю в інтерв'ю, що Путін "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни.На запитання представників ЗМІ, скільки вони розмовляли, Трамп зазначив, що "краще б я не казав".Американський президент вважає, що Путіну начебто "небайдужі" вбивства на фронті."Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони - і без причини", - цитує Трампа The New York Post.Також він повторив твердження, що широкомасштабної війни РФ проти України "ніколи б не сталося", якби він був президентом у 2022 році.За словами Трампа, на відміну від свого попередника, у нього "завжди були хороші стосунки з Путіним".Також президент США заявив, що у нього є конкретний план припинення російсько-української війни."Я сподіваюся, що це швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою", - розповів Трамп.Звертаючись до радника з національної безпеки Майка Волца, який приєднався до нього в його кабінеті на борту Air Force One, Трамп сказав: "Давайте розпочнемо ці зустрічі"."Вони хочуть зустрітися. Кожен день гинуть люди. Гинуть молоді красиві солдати. З обох боків. По всьому полі бою", - цитує президента США американське видання.