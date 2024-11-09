Зеленський розповів, чи приїде Трамп до України
Сьогодні, 13:16
Візит президента США Дональда Трампа в Київ буде важливим для України. Адже США наш стратегічний партнер.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Reuters.
“Ми будемо чекати на Трампа. Нам потрібні результативні візити. Сам візит – це вже великий результат. Але все одно хочеться, щоб був серйозний результат між нашими країнами. Тому такий візит треба готувати. Я думаю, треба зробити все, щоб мати чітке розуміння, як закінчиться війна, що ми зможемо зупинити Путіна, що ми будемо розвивати нашу Україну далі, що ми будемо забезпечені безпековим щитом”, – сказав Зеленський.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Reuters.
“Ми будемо чекати на Трампа. Нам потрібні результативні візити. Сам візит – це вже великий результат. Але все одно хочеться, щоб був серйозний результат між нашими країнами. Тому такий візит треба готувати. Я думаю, треба зробити все, щоб мати чітке розуміння, як закінчиться війна, що ми зможемо зупинити Путіна, що ми будемо розвивати нашу Україну далі, що ми будемо забезпечені безпековим щитом”, – сказав Зеленський.
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