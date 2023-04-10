На Волині відбувся перший випуск медичних капеланів

На Волині відбувся перший випуск медичних капеланів
У Волинській православній богословській академії відбулося вручення сертифікатів священникам із Волині, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини, Тернопільщини та Хмельниччини за програмою «Клінічне душпастирство».

Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.

"Проєкт є спільною ініціативою нашого духовного вишу, облради та Волинського медінституту. Його вперше реалізувало Міністерство охорони здоров’я та внесло до класифікатора професій спеціалізацію «фахівець з вищою немедичною освітою – капелан в охороні здоров’я». Досі священники працювали у медзакладах на волонтерських засадах, а після проходження навчання та отримання сертифікату можуть претендувати на оплачувану посаду." - повідомили на сайті єпархії

Керівник курсу – викладач ВПБА, голова відділу з питань здоров’я та пастирської опіки медичних закладів єпархіального управління, медичний капелан протоієрей Назар Бабій.

Сертифікатна програма насамперед є цікавою для священників, які трудяться в медичних закладах на волонтерських засадах. Після проходження піврічного навчання вони зможуть працювати офіційно.

«Є дуже великою потреба саме у капеланах в охороні здоров’я, оскільки в лікарнях перебуває багато військовослужбовців. Вони, а також їхні рідні, потребують психологічної підтримки та спілкування», – підкреслив о. Назар.

Це пілотна програма, поки єдина в Україні. Вже набрано наступну групу із 20-ти чоловік.

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Теги: капелани, випуск, волинь
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