У 2024 році в лікарнях Луцька проліковано 31 тисячу пацієнтів

У 2024 році в лікарнях Луцька проліковано 31 тисячу пацієнтів
У 2024 році в лікарнях Луцька проліковано 31 тисячу пацієнтів.

Про це йшла мова у звіті управління охорони здоров’я Луцької міської ради за 2024 рік, - інформує ВолиньUA.

У минулому році було проліковано в стаціонарах 31 019 пацієнтів. Для порівняння, у 2022 році ця цифра становила 26 682, а у 2023 році – 27 934. Також у 2024 році у стаціонарах лікувалися 2222 військовослужбовців.

Було зафіксовано понад 1,3 млн відвідувань амбулаторій та поліклінік.

У КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» пройшли реабілітацію 6539 осіб, з них 797 діючих військовослужбовців, 582 члени сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, 404 учасники бойових дій, 120 інвалідів війни;

У КП «Луцький клінічний пологовий будинок» прийнято пологів 1 145 (2022 рік – 1220, 2023 рік - 1159), народилось дітей - 1154 (2022 рік – 1129, 2023 рік - 1169).

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Теги: пацієнти, лікарні, Луцьк
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