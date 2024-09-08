Українці – серед лідерів з нелегального перетину кордону Німеччини

Українці – серед лідерів з нелегального перетину кордону Німеччини
Найчастіше в’їхати до Німеччини без необхідних для цього документів у другому півріччі 2024 року намагалися громадяни Сирії, України, Афганістану і Туреччини.

У розпорядженні журналістів опинилася відповідна статистика, надана урядом ФРН у відповідь на запит депутатів Бундестагу від Лівої партії. Агентство публікує її в суботу, 8 лютого, передає DW.

Конкретно частка сирійців серед тих, хто в другій половині 2024 року намагався в’їхати до Німеччини без необхідних для цього документів, становить 20,6 відсотка, а частка українців – майже 20 відсотків.

Не кожен українець може просто так в’їхати до Німеччини. “Після початку війни Росії проти України держави ЄС домовилися, що громадянам України не потрібно подавати клопотання про притулок, щоб в’їхати в Німеччину і отримати захист там або в інших країнах ЄС, – цитує агентство пояснення уряду ФРН. – Однак це не означає, що в’їзд автоматично дозволяється кожному українцю”.

“Громадянам України, які вже багато років живуть за кордоном, не загрожують бойові дії в Україні. Тому необхідності в їхньому захисті немає. Зміна місця проживання з інших причин без необхідної для довгострокового проживання візи неможлива на підставі відповідної постанови”, – зазначається в документі.

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Теги: біженці, німеччина
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