Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Наступного тижня територія Волині буде у полі підвищеного тиску, пов'язаного з антициклоном над Європою.
Збережеться погода без опадів.
Нічна температура буде знижуватися до 3-8⁰ морозу, денна становитиме від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Наступного тижня територія Волині буде у полі підвищеного тиску, пов'язаного з антициклоном над Європою.
Збережеться погода без опадів.
Нічна температура буде знижуватися до 3-8⁰ морозу, денна становитиме від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.
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