Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Наступного тижня територія Волині буде у полі підвищеного тиску, пов'язаного з антициклоном над Європою.



Збережеться погода без опадів.



Нічна температура буде знижуватися до 3-8⁰ морозу, денна становитиме від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Наступного тижня територія Волині буде у полі підвищеного тиску, пов'язаного з антициклоном над Європою.Збережеться погода без опадів.Нічна температура буде знижуватися до 3-8⁰ морозу, денна становитиме від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.

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