Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Наступного тижня територія Волині буде у полі підвищеного тиску, пов'язаного з антициклоном над Європою.

Збережеться погода без опадів.

Нічна температура буде знижуватися до 3-8⁰ морозу, денна становитиме від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого


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Теги: погода, прогноз
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