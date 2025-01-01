У громаді поблизу Луцька кілька днів відключатимуть світло

У громаді поблизу Луцька кілька днів відключатимуть світло
З наступного тижня через планові перерви в електропостачанні у деяких населених пунктах Боратинської громади не буде світла.

Про це повідомили в Боратинській громаді.

Йдеться про припинення електропостачання у населених пунктах Боратинської громади 11, 12, 13, 14 та 17 лютого 2025 року.

Відключення відбуватимуться за таким графіком:

11 лютого з 10:00 до 16:00:

Рованці (вул. Весняна, Світанкова, Івана Франка, Княгині Ольги, Природна, Івана Купала, Українська, Малинова, Прибережна);
Баїв (вул. Садова, Перемоги, Світанкова).

12 лютого з 10:00 до 16:00:

Рованці (вул. Прилуцька);
Баїв (вул. Квітнева, Перемоги);
Коршів (вул. Церковна, Садова, Лесі Українки, Одерадівська).

13 лютого з 10:00 до 16:00:

Баїв (вул. Кленова, Зарічна, Набережна).

14 лютого з 09:00 до 15:00:

Рованці (вул. Вишнева, Лесі Українки, Кленова, Лугова, Паркова, Степова);
Коршів (вул. Садова, Лесі Українки, Молодіжна).

17 лютого з 10:00 до 16:00:

Коршів (вул. Садова).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді поблизу Луцька кілька днів відключатимуть світло
Сьогодні, 21:15
Волиняни заборгували понад 76 млн грн за електрику
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого
Сьогодні, 20:00
В Устилузі будівлю колишньої лазні продали з аукціону за 501 тис. грн
Сьогодні, 19:07
Українці – серед лідерів з нелегального перетину кордону Німеччини
Сьогодні, 18:08
Схожі новини
У Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози У Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози
04 лютий, 21:47
Відключення світла на Волині 18 січня: чи діятимуть у суботу графіки Відключення світла на Волині 18 січня: чи діятимуть у суботу графіки
17 січень, 21:15
Відключення світла на Волині 16 січня: чи діятимуть у четвер графіки після обстрілу Відключення світла на Волині 16 січня: чи діятимуть у четвер графіки після обстрілу
15 січень, 21:15
Відключення світла на Волині 14 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у вівторок графіки Відключення світла на Волині 14 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у вівторок графіки
13 січень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді поблизу Луцька кілька днів відключатимуть світло
Сьогодні, 21:15
 0
Волиняни заборгували понад 76 млн грн за електрику
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
В Устилузі будівлю колишньої лазні продали з аукціону за 501 тис. грн
Сьогодні, 19:07
 0
Українці – серед лідерів з нелегального перетину кордону Німеччини
Сьогодні, 18:08
 0
Медіа
відео
1/8