У громаді поблизу Луцька кілька днів відключатимуть світло
Сьогодні, 21:15
З наступного тижня через планові перерви в електропостачанні у деяких населених пунктах Боратинської громади не буде світла.
Про це повідомили в Боратинській громаді.
Йдеться про припинення електропостачання у населених пунктах Боратинської громади 11, 12, 13, 14 та 17 лютого 2025 року.
Відключення відбуватимуться за таким графіком:
11 лютого з 10:00 до 16:00:
Рованці (вул. Весняна, Світанкова, Івана Франка, Княгині Ольги, Природна, Івана Купала, Українська, Малинова, Прибережна);
Баїв (вул. Садова, Перемоги, Світанкова).
12 лютого з 10:00 до 16:00:
Рованці (вул. Прилуцька);
Баїв (вул. Квітнева, Перемоги);
Коршів (вул. Церковна, Садова, Лесі Українки, Одерадівська).
13 лютого з 10:00 до 16:00:
Баїв (вул. Кленова, Зарічна, Набережна).
14 лютого з 09:00 до 15:00:
Рованці (вул. Вишнева, Лесі Українки, Кленова, Лугова, Паркова, Степова);
Коршів (вул. Садова, Лесі Українки, Молодіжна).
17 лютого з 10:00 до 16:00:
Коршів (вул. Садова).
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Про це повідомили в Боратинській громаді.
Йдеться про припинення електропостачання у населених пунктах Боратинської громади 11, 12, 13, 14 та 17 лютого 2025 року.
Відключення відбуватимуться за таким графіком:
11 лютого з 10:00 до 16:00:
Рованці (вул. Весняна, Світанкова, Івана Франка, Княгині Ольги, Природна, Івана Купала, Українська, Малинова, Прибережна);
Баїв (вул. Садова, Перемоги, Світанкова).
12 лютого з 10:00 до 16:00:
Рованці (вул. Прилуцька);
Баїв (вул. Квітнева, Перемоги);
Коршів (вул. Церковна, Садова, Лесі Українки, Одерадівська).
13 лютого з 10:00 до 16:00:
Баїв (вул. Кленова, Зарічна, Набережна).
14 лютого з 09:00 до 15:00:
Рованці (вул. Вишнева, Лесі Українки, Кленова, Лугова, Паркова, Степова);
Коршів (вул. Садова, Лесі Українки, Молодіжна).
17 лютого з 10:00 до 16:00:
Коршів (вул. Садова).
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