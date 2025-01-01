У громаді поблизу Луцька кілька днів відключатимуть світло

З наступного тижня через планові перерви в електропостачанні у деяких населених пунктах Боратинської громади не буде світла.Про це повідомили в Боратинській громаді.Йдеться про припинення електропостачання у населених пунктах Боратинської громади 11, 12, 13, 14 та 17 лютого 2025 року.Відключення відбуватимуться за таким графіком:11 лютого з 10:00 до 16:00:Рованці (вул. Весняна, Світанкова, Івана Франка, Княгині Ольги, Природна, Івана Купала, Українська, Малинова, Прибережна);Баїв (вул. Садова, Перемоги, Світанкова).12 лютого з 10:00 до 16:00:Рованці (вул. Прилуцька);Баїв (вул. Квітнева, Перемоги);Коршів (вул. Церковна, Садова, Лесі Українки, Одерадівська).13 лютого з 10:00 до 16:00:Баїв (вул. Кленова, Зарічна, Набережна).14 лютого з 09:00 до 15:00:Рованці (вул. Вишнева, Лесі Українки, Кленова, Лугова, Паркова, Степова);Коршів (вул. Садова, Лесі Українки, Молодіжна).17 лютого з 10:00 до 16:00:Коршів (вул. Садова).