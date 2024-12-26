Волиняни заборгували понад 76 млн грн за електрику





Про це



Зростати борги почали восени минулого року, коли у застосунку «Приват24», а також у касах та терміналах «ПриватБанку», на відміну від інших фінустанов, перестала відображатись актуальна сума до сплати за спожиту електроенергію, кажуть представники ТОВ «Волиньелектрозбут».



«Усі інші українські банки та платіжні системи, крім „ПриватБанку“, опрацьовують надану нами інформацію про суму до оплати та відображають її для своїх клієнтів. Тому теза, яку транслює цей банк на своїй „гарячій лінії“, що нібито постачальник не надає потрібну інформацію, — не витримує ніякої критики й точно не відповідає дійсності. Ми прагнемо, щоб всі українські банки без винятків відображали актуальну суму нарахування за спожиті ресурси, аби у споживачів електроенергії був вибір із великої кількості зручних сервісів різних фінансових установ», — коментує ситуацію директорка ТОВ «Волиньелектрозбут» Оксана Гентіш.



Можливою причиною проблеми можуть бути нові умови обміну даними між постачальником електроенергії та банками, які з’явились через зростання тарифів 1 червня. Про це відомо із публічного звернення «Волиньелектрозбут» до «ПриватБанку» восени 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Побутові клієнти у Волинській області заборгували за спожиту ще у 2024 році електроенергію понад 76 млн грн. Станом на січень 2025 року заборгованість мають понад 93 тисячі домогосподарств.Про це misto.media повідомило ТОВ «Волиньелектрозбут», що входить до Групи Tolk.Зростати борги почали восени минулого року, коли у застосунку «Приват24», а також у касах та терміналах «ПриватБанку», на відміну від інших фінустанов, перестала відображатись актуальна сума до сплати за спожиту електроенергію, кажуть представники ТОВ «Волиньелектрозбут».«Усі інші українські банки та платіжні системи, крім „ПриватБанку“, опрацьовують надану нами інформацію про суму до оплати та відображають її для своїх клієнтів. Тому теза, яку транслює цей банк на своїй „гарячій лінії“, що нібито постачальник не надає потрібну інформацію, — не витримує ніякої критики й точно не відповідає дійсності. Ми прагнемо, щоб всі українські банки без винятків відображали актуальну суму нарахування за спожиті ресурси, аби у споживачів електроенергії був вибір із великої кількості зручних сервісів різних фінансових установ», — коментує ситуацію директорка ТОВ «Волиньелектрозбут»Можливою причиною проблеми можуть бути нові умови обміну даними між постачальником електроенергії та банками, які з’явились через зростання тарифів 1 червня. Про це відомо із публічного звернення «Волиньелектрозбут» до «ПриватБанку» восени 2024 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію