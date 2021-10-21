В Устилузі будівлю колишньої лазні продали з аукціону за 501 тис. грн





стилузька міська рада виставила господарську будівлю на приватизацію 22 січня 2025 року. Її стартова ціна становила 21 266 грн. В описі лоту вказали, що він розташований на вулиці Богдана Хмельницького й має загальну площу 47,9 м2. Обʼєкту вже 65 років, він цегляний та без електропостачання.



Як уточнили



Онлайн-аукціон відбувся 5 лютого на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли шестеро учасників. Переможною стала ставка Олександра Візенталя, який запропонував за об’єкт 501 213 грн.



Додамо, що за даними YouСontrol, 41-річний Олександр Візенталь зареєстрований як ФОП із грудня 2021 року. Підприємець спеціалізується та технічному обслуговуванні та ремонті автотранспортних засобів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Устилуг Волинської області відбувся аукціон з продажу приміщення колишньої лазні. Переможною у третьому раунді стала ставка Олександра Візенталя, який запропонував за об’єкт 501 тис. грн, що у понад 23 рази перевищило початкову ціну.стилузька міська рада виставила господарську будівлю на приватизацію 22 січня 2025 року. Її стартова ціна становила 21 266 грн. В описі лоту вказали, що він розташований на вулиці Богдана Хмельницького й має загальну площу 47,9 м2. Обʼєкту вже 65 років, він цегляний та без електропостачання.Як уточнили ZAXID.NET організатори торгів, у занедбаному приміщенні раніше була лазня.Онлайн-аукціон відбувся 5 лютого на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли шестеро учасників. Переможною стала ставка Олександра Візенталя, який запропонував за об’єкт 501 213 грн.Додамо, що за даними YouСontrol, 41-річний Олександр Візенталь зареєстрований як ФОП із грудня 2021 року. Підприємець спеціалізується та технічному обслуговуванні та ремонті автотранспортних засобів.

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