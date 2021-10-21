В Устилузі будівлю колишньої лазні продали з аукціону за 501 тис. грн

В Устилузі будівлю колишньої лазні продали з аукціону за 501 тис. грн
У місті Устилуг Волинської області відбувся аукціон з продажу приміщення колишньої лазні. Переможною у третьому раунді стала ставка Олександра Візенталя, який запропонував за об’єкт 501 тис. грн, що у понад 23 рази перевищило початкову ціну.

стилузька міська рада виставила господарську будівлю на приватизацію 22 січня 2025 року. Її стартова ціна становила 21 266 грн. В описі лоту вказали, що він розташований на вулиці Богдана Хмельницького й має загальну площу 47,9 м2. Обʼєкту вже 65 років, він цегляний та без електропостачання.

Як уточнили ZAXID.NET організатори торгів, у занедбаному приміщенні раніше була лазня.

Онлайн-аукціон відбувся 5 лютого на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли шестеро учасників. Переможною стала ставка Олександра Візенталя, який запропонував за об’єкт 501 213 грн.

Додамо, що за даними YouСontrol, 41-річний Олександр Візенталь зареєстрований як ФОП із грудня 2021 року. Підприємець спеціалізується та технічному обслуговуванні та ремонті автотранспортних засобів.



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Теги: лазня, аукціон
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