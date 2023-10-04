На Волині оголосили тендери на придбання 36 шкільних автобусів

На Волині оголосили тендери на придбання 36 шкільних автобусів
Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації оголосило три закупівлі на придбання шкільних автобусів на загальну суму майже 136 млн грн.

Оголошення про проведення тендерів на закупівлю транспортних засобів з'явилися на сайті Prozorro у п'ятницю, 7 лютого, пише misto.media.

24 шкільні автобуси мають бути облаштовані двома місцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування, очікувана вартість — 91,2 млн грн;

7 автобусів звичайної комплектації на суму 24,85 млн грн;

5 автобусів з одним місцем для школярів з обмеженою здатністю до пересування на суму 19,866 млн грн.

Цьогоріч Волинь отримала 112 млн грн на придбання шкільних автобусів. До області додатково надійшло 19 млн грн дотації на ці потреби. Решту мають дофінансовувати місцеві громади, повідомила в коментарі начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА Наталія Матвіюк.

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Теги: шкільні автобуси, Волинь
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