Музична школа у Луцьку потребує ремонту





Про це стало відомо на підсумковому звіті про роботу закладу.



Ремонту потребує приміщення, яке часто називають «старою школою» , розповіла Ольга Чуріна.



«Це приміщення 20-х років минулого століття, воно з дерев’яними перекриттями, ми боїмося там своїми силами щось робити, щоб не нашкодити», — пояснює вона і просить міську раду допомогти з експертизою приміщення, долучивши фахівців управління капітального будівництва.



У 2024 році заклад отримав 737 тис. грн батьківської плати. Ще до повномасштабного вторгнення на реконструкцію приміщення треба було 25 млн грн, каже Чуріна, а зараз він коштуватиме ще дорожче.



Заступниця міського голови Ірина Чебелюк наголосила, що в пріоритеті зараз — допомога армії. Однак обіцяють детальніше вивчити, чим можна допомогти.



Музичну школу № 1 відвідує 653 учні. З них 297 — пільгових категорій, які навчаються безплатно. У школі працює 106 людей, 15 з них — за сумісництвом.

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