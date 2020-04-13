Музична школа у Луцьку потребує ремонту
Сьогодні, 22:12
Потріскані стіни та стеля на 2 і 3 поверхах, пошкоджена підлога, двері, які потребують заміни, санвузли, які треба облаштувати відповідно до вимог інклюзивності. Це неповний список ремонтних робіт, який треба виконати у Луцькій музичній школі № 1 імені Фридерика Шопена, що на вул. Кривий Вал.
Про це стало відомо на підсумковому звіті про роботу закладу.
Ремонту потребує приміщення, яке часто називають «старою школою» , розповіла misto.media директорка Ольга Чуріна.
«Це приміщення 20-х років минулого століття, воно з дерев’яними перекриттями, ми боїмося там своїми силами щось робити, щоб не нашкодити», — пояснює вона і просить міську раду допомогти з експертизою приміщення, долучивши фахівців управління капітального будівництва.
У 2024 році заклад отримав 737 тис. грн батьківської плати. Ще до повномасштабного вторгнення на реконструкцію приміщення треба було 25 млн грн, каже Чуріна, а зараз він коштуватиме ще дорожче.
Заступниця міського голови Ірина Чебелюк наголосила, що в пріоритеті зараз — допомога армії. Однак обіцяють детальніше вивчити, чим можна допомогти.
Музичну школу № 1 відвідує 653 учні. З них 297 — пільгових категорій, які навчаються безплатно. У школі працює 106 людей, 15 з них — за сумісництвом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо на підсумковому звіті про роботу закладу.
Ремонту потребує приміщення, яке часто називають «старою школою» , розповіла misto.media директорка Ольга Чуріна.
«Це приміщення 20-х років минулого століття, воно з дерев’яними перекриттями, ми боїмося там своїми силами щось робити, щоб не нашкодити», — пояснює вона і просить міську раду допомогти з експертизою приміщення, долучивши фахівців управління капітального будівництва.
У 2024 році заклад отримав 737 тис. грн батьківської плати. Ще до повномасштабного вторгнення на реконструкцію приміщення треба було 25 млн грн, каже Чуріна, а зараз він коштуватиме ще дорожче.
Заступниця міського голови Ірина Чебелюк наголосила, що в пріоритеті зараз — допомога армії. Однак обіцяють детальніше вивчити, чим можна допомогти.
Музичну школу № 1 відвідує 653 учні. З них 297 — пільгових категорій, які навчаються безплатно. У школі працює 106 людей, 15 з них — за сумісництвом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Музична школа у Луцьку потребує ремонту
Сьогодні, 22:12
У громаді поблизу Луцька кілька днів відключатимуть світло
Сьогодні, 21:15
Волиняни заборгували понад 76 млн грн за електрику
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого
Сьогодні, 20:00