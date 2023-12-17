На акцію підтримки полонених у місті на Волині зібралися 250 людей

На акцію підтримки полонених у місті на Волині зібралися 250 людей
У Володимирі понад 250 учасників зібралися на акцію підтримки полонених, зниклих безвісти та їхніх родин.
Про це повідомили у Володимирській міській раді.

Акцію "Будь їхнім голосом!" зініційована мешканка міста Анна Кравчук. З її слів, мета заходу — стати голосом кожного, хто нині в полоні та зник безвісти.

Акція відбулась обабіч вулиці Ковельської поруч з площею Героїв. Водії авто, що рухались через живий коридор з державними прапорами, фотографіями воїнів та плакатами з закликами. На знак підтримки водії вмикали сигнали.

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Теги: акція, полонені
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Сьогодні, 23:19
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Сьогодні, 22:12
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