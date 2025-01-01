Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 лютого. Вартість долара опустилася на 2 коп. Євро додав 6 коп. Злотий збільшився на 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,47 (-2 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,03 (+6 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,25 (+4 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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Сьогодні, 00:00
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На акцію підтримки полонених у місті на Волині зібралися 250 людей
09 лютий, 23:19
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