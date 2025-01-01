Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,47 (-2 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,03 (+6 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,25 (+4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 лютого. Вартість долара опустилася на 2 коп. Євро додав 6 коп. Злотий збільшився на 2 коп.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,47 (-2 коп.)Курс євро1 євро – 43,03 (+6 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,25 (+4 коп.)

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