Курс валют на 10 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 лютого. Вартість долара опустилася на 2 коп. Євро додав 6 коп. Злотий збільшився на 2 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,47 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,03 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,25 (+4 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,47 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,03 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,25 (+4 коп.)
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