На Волині будуть застосовані обмеження електропостачання 10 лютого: на кого пошириться
Сьогодні, 03:11
В понеділок, 10 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє "Укренерго".
В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00.
Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".
Натомість відомо, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
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Про це повідомляє "Укренерго".
В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00.
Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".
Натомість відомо, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
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