На Волині будуть застосовані обмеження електропостачання 10 лютого: на кого пошириться

На Волині будуть застосовані обмеження електропостачання 10 лютого: на кого пошириться
В понеділок, 10 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє "Укренерго".

В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".

Натомість відомо, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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