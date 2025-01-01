На Волині будуть застосовані обмеження електропостачання 10 лютого: на кого пошириться

В понеділок, 10 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.Про це повідомляє "Укренерго".В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00.Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".Натомість відомо, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.