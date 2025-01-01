Чи очікувати магнітні бурі 10 лютого: прогноз

У понеділок, 10 лютого, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Впродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.Про це повідомляє Meteoprog.Зазначається, що магнітна буря рівня G1 може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю.Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до незначних штормових рівнів. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.