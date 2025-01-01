Чи очікувати магнітні бурі 10 лютого: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 10 лютого: прогноз
У понеділок, 10 лютого, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Впродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Зазначається, що магнітна буря рівня G1 може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.

За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до незначних штормових рівнів. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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