Вночі російський дрон вдарив у житловий квартал у Сумах

Вночі російський дрон вдарив у житловий квартал у Сумах
У ніч на 10 лютого ворожий безпілотник атакував спальний район міста Суми. Унаслідок постраждала жінка 1987 року народження, пошкоджені та знищені автомобілі.

Про це повідомили у Сумській міській раді та Нацполіції.

Постраждалу жінку госпіталізували. Знищено шість автомобілів, пошкоджено – 15.

Виявлено пошкодження вікон ще в двох будинках по вул. Збройних Сил України та вул. Заливна. Усього у п'яти будинках пошкоджені вікна. На місці події оперативно працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Проводиться ліквідація наслідків атаки.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (“Порушення законів і звичаїв війни”).
Вночі російський дрон вдарив у житловий квартал у Сумах
Вночі російський дрон вдарив у житловий квартал у Сумах
Вночі російський дрон вдарив у житловий квартал у Сумах

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Теги: Україна, росія, війна
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