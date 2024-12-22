Посол України в Польщі Боднар розповів, коли розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії





Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі телеканалу TVN24, інформує



Наразі точний місяць початку робіт невідомий, адже все залежить від погоди.



“Ми не знаємо точно, у якому місяці, але ми готуємося до того, що якщо погода дозволить, то всі дозволи видані й команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи”, — сказав Бондар.



За його словами, перший дозвіл на ексгумацію тіл є в Пужниках — це стара назва нинішнього населеного пункту Садове на Тернопільщині, саме там у 2023 році знайшли братську могилу, в якій у 1945 році поховали тіла вбитих селян.



Фахівці наразі визначають усі місця у Польщі та Україні, де можна буде ексгумувати тіла.



Український посол пояснив, що за законодавством України, для таких робіт має бути ліцензована українська компанія. Польща вже має такого партнера, і цю співпрацю також розвивають з українським відомством.



Українська сторона частково бере участь у фінансуванні ексгумаційних робіт на українській території.



“Місцева влада і наш ІНП повідомили, що будуть надавати дотації на ці роботи, але в основному фінансування йде від польської сторони”, – зазначив український посол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії планують розпочати навесні 2025 року.Про це заявив посол України в Польщів ефірі телеканалу TVN24, інформує Комерсант український з посиланням на РАР.Наразі точний місяць початку робіт невідомий, адже все залежить від погоди.“Ми не знаємо точно, у якому місяці, але ми готуємося до того, що якщо погода дозволить, то всі дозволи видані й команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи”, — сказав Бондар.За його словами, перший дозвіл на ексгумацію тіл є в Пужниках — це стара назва нинішнього населеного пункту Садове на Тернопільщині, саме там у 2023 році знайшли братську могилу, в якій у 1945 році поховали тіла вбитих селян.Фахівці наразі визначають усі місця у Польщі та Україні, де можна буде ексгумувати тіла.Український посол пояснив, що за законодавством України, для таких робіт має бути ліцензована українська компанія. Польща вже має такого партнера, і цю співпрацю також розвивають з українським відомством.Українська сторона частково бере участь у фінансуванні ексгумаційних робіт на українській території.“Місцева влада і наш ІНП повідомили, що будуть надавати дотації на ці роботи, але в основному фінансування йде від польської сторони”, – зазначив український посол.

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