Посол України в Польщі Боднар розповів, коли розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії

Посол України в Польщі Боднар розповів, коли розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії
Ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії планують розпочати навесні 2025 року.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі телеканалу TVN24, інформує Комерсант український з посиланням на РАР.

Наразі точний місяць початку робіт невідомий, адже все залежить від погоди.

“Ми не знаємо точно, у якому місяці, але ми готуємося до того, що якщо погода дозволить, то всі дозволи видані й команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи”, — сказав Бондар.

За його словами, перший дозвіл на ексгумацію тіл є в Пужниках — це стара назва нинішнього населеного пункту Садове на Тернопільщині, саме там у 2023 році знайшли братську могилу, в якій у 1945 році поховали тіла вбитих селян.

Фахівці наразі визначають усі місця у Польщі та Україні, де можна буде ексгумувати тіла.

Український посол пояснив, що за законодавством України, для таких робіт має бути ліцензована українська компанія. Польща вже має такого партнера, і цю співпрацю також розвивають з українським відомством.

Українська сторона частково бере участь у фінансуванні ексгумаційних робіт на українській території.

“Місцева влада і наш ІНП повідомили, що будуть надавати дотації на ці роботи, але в основному фінансування йде від польської сторони”, – зазначив український посол.

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Теги: Волинська трагедія, ексгумація тіл
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