Помер зірка радянського кіно Олег Стриженов

Помер зірка радянського кіно Олег Стриженов
В неділю, 9 лютого, у росії помер радянський актор Олег Стриженов.

Актора не стало у 95 років. Про це повідомили російські ЗМІ. Також відомо, що незадовго до смерті знаменитість переніс інфаркт головного мозку. У критичному стані його було доправлено до лікарні. Спочатку 95-річного Стриженова привели до тями та протягом місяця робили обстеження, але згодом він пішов у засвіти.

За своє життя Олег Стриженов знявся у десятках радянських фільмів. Найпопулярнішими з них є "Сорок перший", "Овід", "Пікова дама", "Юність Петра", "Два капітани", "Зірка привабливого щастя" та інші.

До слова, Олег Стриженов мав українське коріння, хоча й все життя прожив в РФ. Зокрема, його мама народилася на у Полтаві, а батько – Донеччині. Дідусь актора працював на шахті у Горлівці. Про позицію актора під час війни нічого невідомо. На схилі років він уникав публічності.

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Теги: Олег Стриженов, смерть
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