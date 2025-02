Трамп заявив, що США «досягають прогресу» в переговорах щодо припинення війни рф з Україною

Президент СШАвважає, що Штати досягли прогресу в переговорах щодо припинення російсько-української війни. При цьому американський лідер відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він мав із російським диктаторомПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Західні ЗМІ зазначають, що з урахуванням заяви президента США під час розмови з журналістами на борту Air Force One про контакт з главою Кремля, це може "стати першою офіційно визнаною розмовою між путіним і президентом США з початку 2022 року".На запитання, чи мав він розмову з путіним після того, як став президентом 20 січня, або раніше, Трамп дав ствердну відповідь."У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну (між РФ та Україною)", - сказав американський президентТакож Трамп додав, що "якщо ми розмовляємо, я не хочу розповідати вам про розмови"."Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну", - заявив президент США.Крім того, Трамп зазначив, що Штати підтримують контакти з Росією та Україною."Ми розмовляємо з обома сторонами", - сказав американський лідер.Трамп міг переговорити з Путіним, і розкрити ідею США щодо гарантій безпеки для України.Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово обіцяв покласти край війні РФ проти України. При цьому новий президент США поки не оголосив публічно, як він це збирається зробити.При цьому лунали заяви американського лідера про намір посилити санкції проти країни-агресора, а нещодавно стало відомо, що Трамп хоче укласти з президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.Зокрема, президент США сказав про це в інтерв'ю The New York Post під час розмови з журналістами у п'ятницю. Тоді ж Трамп вже поспілкувався з Путіним телефоном. Також він заявив, що має конкретний план припинення російсько-української війни.Між тим 9 лютого у Білому домі не підтвердили і не спростовували заяву Трампа про телефонну розмову з Путіним.У п’ятницю Трамп заявив, що наступного тижня, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання про припинення війни.Раніше Зеленський сказав західним ЗМІ, що він хоче, щоб Україна постачала США рідкоземельні та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку і оборонну допомогу.Додамо, перед тим Зеленський також заявляв, що такі ресурси стратегічно цінні. Зокрема, у межах плану перемоги в одному з пунктів Україна пропонувала США та іншим західним союзникам укласти угоду щодо захисту цих критичних ресурсів, спільного інвестування та використання економічного потенціалу.