За рік - 90 тисяч літрів молока: як працює сімейна ферма на Волині

За рік - 90 тисяч літрів молока: як працює сімейна ферма на Волині
Наталія Кушнір із села Дерно Луцького району чотири роки тому разом із чоловіком дізналися про проєкт з розвитку молочних ферм. Подали заявку, отримали позику на мільйон 406 тисяч гривень та почали працювати.

Гроші, які отримали використали на реконструкцію приміщення, закупівлю тварин, обладнання та облаштування кормоцентру, розповіла Суспільному про сімейну фермерську справу жінка.

Нині в господарстві — 50 корів джерсейської породи, 25 з них дійні, четверо тільних. Також у господарстві тримають небагато корів породи голштинів, чорно-рябої. Щомісяця тварин оглядає ветеринар, який стежить за їхнім здоров'ям, надає консультації, каже фермерка.

Для того, щоб корови давали якісне молоко, говорить Наталія Кушнір, потрібен хороший догляд за твариною, за рік на фермі виробляють 90 тисяч літрів молока.
За рік - 90 тисяч літрів молока: як працює сімейна ферма на Волині

"Ми реалізовуємо молоко на молокозавод, а також для власних потреб. Місцеві жителі в окрузі приїжджають, беруть молоко, сир кисломолочний. Ми тварин годуємо цілодобово: вдень ми даємо соковиті корми, а на ніч сіна. Також вони гуляють, незалежно від пори року, чи це літо, чи це зима", — говорить Наталія Кушнір.
Наталія за освітою економіст, проте щодо діяльності сімейного фермерського господарства, отримує бухгалтерську та юридичну допомогу. На фермі жінці допомагає чоловік, син та інші родичі. На базі свого господарства волинянка планує відкрити школу молодого фермера.

На Волині зареєстровано 112 фермерських господарств, 42 із них займаються тваринництвом, а сімейних молочних господарств орієнтовно 20, каже начальниця відділу розвитку сільських територій Департаменту агропромислового розвитку Оксана Шпак.

"Зазвичай це є 4 група єдиного податку. Це саме фермерські сільські господарства, які займаються як рослинництвом, так і тваринництвом. Це мінімальна сума сплачених податків. Також зараховується стаж людині, як ФОПа", — каже Оксана Шпак.

З її слів, торік в області відкрили 8 сімейних ферм, у січні цього року зареєстрували ще дві нові.
За рік - 90 тисяч літрів молока: як працює сімейна ферма на Волині

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Теги: Волинь, ферма, молоко
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