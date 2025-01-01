Через «Ягодин» водій автобуса намагався провезти товар вартістю пів мільйона гривень

Через «Ягодин» водій автобуса намагався провезти товар вартістю пів мільйона гривень
Волинські митники зупинили протиправний намір водія рейсового автобуса ввезти в Україну без оподаткування товар орієнтовною вартістю пів мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Багатомісний пасажирський транспорт слідував із Варшави до Запоріжжя через Ягодин. У ході його митного огляду в наплічнику, укладеному в багажному відсікові, було виявлено 18 коробок із високотехнологічною автоелектронікою бренду ECU Master. З огляду на вартість, що перевищує встановлене обмеження 500 Євро/50 кг, їх необхідно було письмово декларувати, оплачуючи мито і ПДВ.

Досвідчений водій автобуса, який виявився власником цих автозапчастин, добре знав вимоги митного і податкового кодексів, однак проігнорував цей обов’язок.
Через «Ягодин» водій автобуса намагався провезти товар вартістю пів мільйона гривень

Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу такі дії, вчинені громадянами, тягнуть за собою штраф у розмірі 30 відсотків вартості предметів правопорушення.
Через «Ягодин» водій автобуса намагався провезти товар вартістю пів мільйона гривень


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Теги: Волинська митниця
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