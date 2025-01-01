Через «Ягодин» водій автобуса намагався провезти товар вартістю пів мільйона гривень
Сьогодні, 11:10
Волинські митники зупинили протиправний намір водія рейсового автобуса ввезти в Україну без оподаткування товар орієнтовною вартістю пів мільйона гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Багатомісний пасажирський транспорт слідував із Варшави до Запоріжжя через Ягодин. У ході його митного огляду в наплічнику, укладеному в багажному відсікові, було виявлено 18 коробок із високотехнологічною автоелектронікою бренду ECU Master. З огляду на вартість, що перевищує встановлене обмеження 500 Євро/50 кг, їх необхідно було письмово декларувати, оплачуючи мито і ПДВ.
Досвідчений водій автобуса, який виявився власником цих автозапчастин, добре знав вимоги митного і податкового кодексів, однак проігнорував цей обов’язок.
Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу такі дії, вчинені громадянами, тягнуть за собою штраф у розмірі 30 відсотків вартості предметів правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Багатомісний пасажирський транспорт слідував із Варшави до Запоріжжя через Ягодин. У ході його митного огляду в наплічнику, укладеному в багажному відсікові, було виявлено 18 коробок із високотехнологічною автоелектронікою бренду ECU Master. З огляду на вартість, що перевищує встановлене обмеження 500 Євро/50 кг, їх необхідно було письмово декларувати, оплачуючи мито і ПДВ.
Досвідчений водій автобуса, який виявився власником цих автозапчастин, добре знав вимоги митного і податкового кодексів, однак проігнорував цей обов’язок.
Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу такі дії, вчинені громадянами, тягнуть за собою штраф у розмірі 30 відсотків вартості предметів правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через «Ягодин» водій автобуса намагався провезти товар вартістю пів мільйона гривень
Сьогодні, 11:10
Трамп заявив, що США «досягають прогресу» в переговорах щодо припинення війни рф з Україною
Сьогодні, 10:07
Вночі російський дрон вдарив у житловий квартал у Сумах
Сьогодні, 09:10