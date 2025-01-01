Через «Ягодин» водій автобуса намагався провезти товар вартістю пів мільйона гривень

Волинські митники зупинили протиправний намір водія рейсового автобуса ввезти в Україну без оподаткування товар орієнтовною вартістю пів мільйона гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Багатомісний пасажирський транспорт слідував із Варшави до Запоріжжя через Ягодин. У ході його митного огляду в наплічнику, укладеному в багажному відсікові, було виявлено 18 коробок із високотехнологічною автоелектронікою бренду ECU Master. З огляду на вартість, що перевищує встановлене обмеження 500 Євро/50 кг, їх необхідно було письмово декларувати, оплачуючи мито і ПДВ.Досвідчений водій автобуса, який виявився власником цих автозапчастин, добре знав вимоги митного і податкового кодексів, однак проігнорував цей обов’язок.Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу такі дії, вчинені громадянами, тягнуть за собою штраф у розмірі 30 відсотків вартості предметів правопорушення.