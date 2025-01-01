На Кравчука біля магазину лучанин побив 32-річного чоловіка

У Луцьку поліцейські оперативно встановили чоловіка, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився на вулиці Кравчука в обласному центрі.Учора, 9 лютого, у відділення реанімації з тілесними ушкодженнями доставили 32-річного лучанина.Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що напередодні, поблизу магазину по вулиці Кравчука, постраждалого побив 35-річний місцевий житель.Зловмисник вдарив чоловіка в обличчя, після чого той упав зі східців, вдарився головою об землю та втратив свідомість.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України. Мова йде про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.За вчинене волинянину загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.