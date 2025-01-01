На Кравчука біля магазину лучанин побив 32-річного чоловіка
Сьогодні, 12:01
У Луцьку поліцейські оперативно встановили чоловіка, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився на вулиці Кравчука в обласному центрі.
Учора, 9 лютого, у відділення реанімації з тілесними ушкодженнями доставили 32-річного лучанина.
Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що напередодні, поблизу магазину по вулиці Кравчука, постраждалого побив 35-річний місцевий житель.
Зловмисник вдарив чоловіка в обличчя, після чого той упав зі східців, вдарився головою об землю та втратив свідомість.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України. Мова йде про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
За вчинене волинянину загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився на вулиці Кравчука в обласному центрі.
Учора, 9 лютого, у відділення реанімації з тілесними ушкодженнями доставили 32-річного лучанина.
Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що напередодні, поблизу магазину по вулиці Кравчука, постраждалого побив 35-річний місцевий житель.
Зловмисник вдарив чоловіка в обличчя, після чого той упав зі східців, вдарився головою об землю та втратив свідомість.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України. Мова йде про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
За вчинене волинянину загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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