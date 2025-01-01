Реабілітація бійців: чи не щодня до лікарні на Волині поступає 10 військових після мінно-вибухових травм

Реабілітація бійців: чи не щодня до лікарні на Волині поступає 10 військових після мінно-вибухових травм
Чи не щодня до Ратнівської районної лікарні поступає 10 військових після мінно-вибухових травм. Тут їм надають усі види медичної допомоги — від хірургічної до реабілітаційної.

Про це розповів Суспільному завідувач хірургічного відділення медзакладу Валерій Пась.

З його слів, після того, як бійці пролікувались на етапах медичної евакуації, військові проходять медичну реабілітацію. Найчастіше — це наслідки від переломів кісток та оперативних втручань.

Зі слів завідувача реабілітаційного відділення Ігоря Клименка, військові потрапляють до лікарні з різними видами травм: контрактурами суглобів унаслідок поранень, тобто обмеженнями рухливості; захворюваннями хребта, що зумовлені носінням бронежилетів.

Військовослужбовець Сергій – один із пацієнтів лікарні. Чоловіка мобілізували 2022-го року, поранення отримав у боях поблизу Оріхова, що на Запоріжжі. Переніс півтора десятка операцій у Вінниці, зараз боєць чекає ще на одне оперативне втручання. Нині — реабілітація у Ратному.

"У мене сама головна травма – це те, що з правої сторони подробило тазову кістку. Друге – у мене відмовили ноги та обрізало копчик, спинний мозок не заділо. Розірвало сідниці. Плече, пневмоторакс, баротравма з кишками, нога", — каже поранений боєць.

З його слів, російські військові найбільше намагаються травмувати українських солдатів, тому стріляють усім, що розривається і завдає ураження: склом, цвяхами, саморізами, гайками та газом.
Реабілітація бійців: чи не щодня до лікарні на Волині поступає 10 військових після мінно-вибухових травм

Пацієнти лікарні — це в основному військові, каже фізична терапевтка Олеся Карпік. З її слів, для цього в медзакладі є мотомеди, вертикалізатор, кабіна підвісної терапії та кінезотерапія.

46 річний Михайло Андрощук родом із села Гірники Ковельського району. Чоловік приїхав у відпустку, щоб пролікувати спину, бо відчуває болі. Травму отримав під Вовчанськом, а нині продовжує військову службу у Сумській області. Його курс реабілітації складається з масажів, гідромасажів та підводному витягуванню хребта, — каже захисник.
Реабілітація бійців: чи не щодня до лікарні на Волині поступає 10 військових після мінно-вибухових травм

37-річний Микола Коломієць — кулеметник. Чоловік — сирота, родом з Одеської області. Після поранення, яке отримав у Покровському районі, що на Донеччині, доправили на Волинь. Тут лікуватиметься місяць.

"Вийшло так, що вистрілили мені у руку та й все. Травма — перелом у двох місцях. Шви тут накладені. Пальці не працюють на 95 %. Болить дуже", — каже боєць.

Нині його руку розробляють.

Також у лікарні надають ургентну допомогу. Оперують людей з нирковими коліками, захворюваннями шлунка та підшлункової залози, каже хірург Валерій Пась. З його слів, торік у Ратнівській центральній районній лікарні пролікувались 6 359 пацієнтів, як цивільних, так і військових.
Реабілітація бійців: чи не щодня до лікарні на Волині поступає 10 військових після мінно-вибухових травм
Реабілітація бійців: чи не щодня до лікарні на Волині поступає 10 військових після мінно-вибухових травм

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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