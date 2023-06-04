Українському місту рекомендують змінити прапор і герб: УІНП вказав на російську символіку

Українському місту рекомендують змінити прапор і герб: УІНП вказав на російську символіку
Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті (УІНП) закликала Кропивницьку міську раду переглянути офіційну символіку міста через її зв’язок із російською імперською традицією.

Про це йдеться у фаховому висновку УІНП, пише Громадське.

Йдеться про елементи чинних герба та прапора, зокрема про літерний вензель «СЄ», який асоціюється з російською імператрицею Єлизаветою Петрівною.

Комісія наголосила, що використання цього символу було історично пов’язане з гербом Єлисаветграда (нинішнього Кропивницького), затвердженим у 1845 році. Тоді вензель російської імператриці розмістили на гербі міста за наказом царської влади.

У висновку також ідеться про те, що на сучасному гербі та прапорі Кропивницького зображено земляні укріплення фортеці святої Єлисавети, закладеної у 1754 році як російський військовий форпост. Вона була опорним пунктом імперської експансії на землях Вольностей Війська Запорозького і відправною точкою для ліквідації Запорозької Січі у 1775 році.

Згідно з Законом України «Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», такі елементи символіки підпадають під заборону.

Для розробки нових символів комісія УІНП радить звернутися до Українського геральдичного товариства, яке спеціалізується на розробці гербів, прапорів та емблем відповідно до українських історичних традицій.

Що про це думають жителі міста?

З 20 грудня 2024 року по 20 січня 2025 року у Кропивницькому проводили громадське опитування щодо зміни символіки на гербі та прапорі міста. Участь у ньому взяли 178 кропивничан, з яких 102 висловилися за зміну символіки, а 76 — проти.

У міськраді зазначили, що топонімічна комісія має опрацювати висновок УІНП та ухвалити рішення про початок процедури розробки нових герба і прапора Кропивницького.
Українському місту рекомендують змінити прапор і герб: УІНП вказав на російську символіку

Із сайту та Facebook-сторінки міської ради приберуть імперські символи. Це планували зробити раніше, але чекали на підтвердження Українського інституту національної пам’яті.

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Теги: Кропивницький, герб
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