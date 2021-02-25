Загадкове зникнення 17-річної волинянки: що відомо про пошуки





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Нагадаємо, Аліна Божко зникла під час відпочинку з друзями поблизу села Угриничі, серед яких був її брат. У суботу, 17 лютого до рятувальників за допомогою у пошуках звернулися її друзі, які і з нею відпочивали поблизу лісопосадки. Дівчина відійшла у ліс до туалету і вже не повернулася. Свій мобільний телефон вона залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. У той де день розпочалися пошуки зниклої. До розшуку залучили рятувальників, військовослужбовців, прикордонників.



Через декілька днів у лісі в сусідньому селі знайшли пальто та пояс від пальта дівчини. Через декілька тижнів неподалік місця, де знайшли пальто, знайшли ще кілька речей Аліни - її наголовний шарф і гаманець з паспортом ID.



У березні 2024 року у студію програми «Говорить вся країна» прийшли рідні і друзі Аліни Божко - розглядали версії зникнення 17-річної волинянки і перевіряли свідків на поліграфі. Відомо, що останніми бачили Аліну четверо молодиків, з якими дівчина відпочивала. Серед них її брат Влад.



Матір Аліни у студії також розповіла, як дівчина опинилася у цій місцевості. Вона зазначила, що 17 лютого брат Аліни зателефонував додому і попросив Аліну приїхати забрати його. Після цього дівчина приїхала додому близько 6 ранку уже з братом, одягнула пальто. Зі слів матері, спочатку вони поїхали у сусіднє село, потім на заправку, а згодом у ліс, де дівчина через декілька годин зникла. Матір кілька разів телефонувала доньці. За декілька годин до зникнення Аліна зробила фото з друзями.



Також у студії програми «Говорить вся країна» виступила криміналіст проєкту Тетяна Незенко. За її словами, версія про нещасний випадок виглядає абсурдною. Адже за результатами слідчого експерименту, все, що могло б відбуватися з дівчиною у тій місцевості, де вона зникла, було би дуже видно і точно чутно. Також, як повідомила Тетяна Незенко, в лісі у напрямку проживання одного з хлопців, який був тоді на місці зникнення дівчини, виявили дивну знахідку.



Журналісти видання ВСН звернулися до начальниці сектору комунікації ГУНП у Волинській області Ольги Бузулук, щоб дізнатися, чи проводять зараз пошуки Аліни. Вона розповіла, що розшук дівчини досі періодично проводиться, але, на жаль, безрезультатно.



«Розслідується кримінальне провадження, проводяться слідчі і періодично розшукові заходи, поки безрезультатно», - зазначила Ольга Бузулук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 лютого 2025 року виповнюється рівно рік з дня зникнення 17-річної Аліни Божко Про це пише ВСН Нагадаємо, Аліна Божко зникла під час відпочинку з друзями поблизу села Угриничі, серед яких був її брат. У суботу, 17 лютого до рятувальників за допомогою у пошуках звернулися її друзі, які і з нею відпочивали поблизу лісопосадки. Дівчина відійшла у ліс до туалету і вже не повернулася. Свій мобільний телефон вона залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. У той де день розпочалися пошуки зниклої. До розшуку залучили рятувальників, військовослужбовців, прикордонників.Через декілька днів у лісі в сусідньому селі знайшли пальто та пояс від пальта дівчини. Через декілька тижнів неподалік місця, де знайшли пальто, знайшли ще кілька речей Аліни - її наголовний шарф і гаманець з паспортом ID.У березні 2024 року у студію програми «Говорить вся країна» прийшли рідні і друзі Аліни Божко - розглядали версії зникнення 17-річної волинянки і перевіряли свідків на поліграфі. Відомо, що останніми бачили Аліну четверо молодиків, з якими дівчина відпочивала. Серед них її братМатір Аліни у студії також розповіла, як дівчина опинилася у цій місцевості. Вона зазначила, що 17 лютого брат Аліни зателефонував додому і попросив Аліну приїхати забрати його. Після цього дівчина приїхала додому близько 6 ранку уже з братом, одягнула пальто. Зі слів матері, спочатку вони поїхали у сусіднє село, потім на заправку, а згодом у ліс, де дівчина через декілька годин зникла. Матір кілька разів телефонувала доньці. За декілька годин до зникнення Аліна зробила фото з друзями.Також у студії програми «Говорить вся країна» виступила криміналіст проєкту Тетяна Незенко. За її словами, версія про нещасний випадок виглядає абсурдною. Адже за результатами слідчого експерименту, все, що могло б відбуватися з дівчиною у тій місцевості, де вона зникла, було би дуже видно і точно чутно. Також, як повідомила Тетяна Незенко, в лісі у напрямку проживання одного з хлопців, який був тоді на місці зникнення дівчини, виявили дивну знахідку.Журналісти видання ВСН звернулися до начальниці сектору комунікації ГУНП у Волинській області, щоб дізнатися, чи проводять зараз пошуки Аліни. Вона розповіла, що розшук дівчини досі періодично проводиться, але, на жаль, безрезультатно.«Розслідується кримінальне провадження, проводяться слідчі і періодично розшукові заходи, поки безрезультатно», - зазначила Ольга Бузулук.

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