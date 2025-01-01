Через важку хворобу зупинилося серце працівника Волинської митниці

Через важку хворобу зупинилося серце працівника Волинської митниці
Колектив Волинської митниці висловлює щирі співчуття родині Прокопчука Василя Яковича у зв'язку з його передчасною смертю. Серце головного інспектора ВМО №1 митного поста Луцьк перестало битися цієї ночі через важку хворобу.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

"Волинський митник Василь Прокопчук приєднався до наших лав у далекому 1995 році, отримавши перше робоче місце на тоді ще окремій - Луцькій митниці. Майже 30 років він не тільки сумлінно виконував свої посадові обов'язки, але був і залишиться у пам'яті багатьох представників молодого покоління вчителем і взірцем відданості митній службі.

"Нехай Господь Бог утішить його душу у своєму Царстві, де праведні спочивають! Вічний спокій і вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
Через важку хворобу зупинилося серце працівника Волинської митниці

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Василя Прокопчика. Вічна пам'ять!

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Теги: Волинська митниця
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