Через важку хворобу зупинилося серце працівника Волинської митниці
Сьогодні, 15:00
Колектив Волинської митниці висловлює щирі співчуття родині Прокопчука Василя Яковича у зв'язку з його передчасною смертю. Серце головного інспектора ВМО №1 митного поста Луцьк перестало битися цієї ночі через важку хворобу.
Про це повідомили у пресслужбі установи.
"Волинський митник Василь Прокопчук приєднався до наших лав у далекому 1995 році, отримавши перше робоче місце на тоді ще окремій - Луцькій митниці. Майже 30 років він не тільки сумлінно виконував свої посадові обов'язки, але був і залишиться у пам'яті багатьох представників молодого покоління вчителем і взірцем відданості митній службі.
"Нехай Господь Бог утішить його душу у своєму Царстві, де праведні спочивають! Вічний спокій і вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Василя Прокопчика. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі установи.
"Волинський митник Василь Прокопчук приєднався до наших лав у далекому 1995 році, отримавши перше робоче місце на тоді ще окремій - Луцькій митниці. Майже 30 років він не тільки сумлінно виконував свої посадові обов'язки, але був і залишиться у пам'яті багатьох представників молодого покоління вчителем і взірцем відданості митній службі.
"Нехай Господь Бог утішить його душу у своєму Царстві, де праведні спочивають! Вічний спокій і вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Василя Прокопчика. Вічна пам'ять!
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